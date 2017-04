Câmara de Cabeceiras de Basto apresentou Livro de Atas do II Seminário Internacional na Casa do Tempo

Programa do III Seminário em torno do tema ‘Ora et Labora em Refojos de Basto: Espacialidades, Materialidades e Espiritualidades’ foi anunciado para 8 e 9 de junho



Foi apresentado na Casa do Tempo de Cabeceiras de Basto, o Livro de Atas do II Seminário Internacional que a Câmara Municipal organizou sob o tema ‘Religião, Letras e Armas: da Europa Renascentista para Basto’, evento que se realizou em junho de 2016 e cujo resultado é agora publicado em livro.



No auditório, com lotação esgotada, estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, Francisco Alves, os vereadores, presidentes de Junta de Freguesia e membros da Assembleia Municipal, a deputada Dra. Laura Magalhães e outros eleitos, o presidente da Assembleia Municipal de Guimarães, Dr. António Magalhães, o pároco de Refojos Manuel Baptista, académicos, historiadores e investigadores do CITCEM /FLUP da Universidade do Porto entre muitos outros interessados e estudiosos das questões ligadas à valorização e defesa do Património Cultural, individualidades e representantes de várias instituições concelhias e público em geral.



Na nota de abertura desta sessão de apresentação do Livro de Atas do II Seminário Internacional, o presidente da Câmara Municipal afirmou que “o Mosteiro de S. Miguel de Refojos é o principal ícone patrimonial e histórico do nosso concelho e das Terras de Basto. Para nós, Cabeceirenses, este monumento é uma referência desde a sua fundação. É por isso uma responsabilidade coletiva, de todos nós portanto, a sua guarda, a sua defesa, a sua valorização, para que possamos deixar aos vindouros tão importante legado que nos foi confiado pelos nossos antepassados”.

A organização anual de Seminários Internacionais que a Câmara Municipal tem promovido, insere-se na política de defesa e valorização do NOSSO MOSTEIRO.

“Para além das intervenções físicas que nele temos levado a efeito, seja com recurso unicamente ao orçamento municipal, seja com recurso a apoios comunitários da União Europeia e outros, e para as quais temos contado sempre com o apoio da Direção Regional a Cultura do Norte, da Paróquia e de outras Instituições, justifica o aprofundamento do seu conhecimento, através de ações de investigação, recolha e tratamento de informação”, sublinhou o autarca, realçando que “o II Seminário foi mais um passo marcante na investigação sobre a história e a importância do Mosteiro, designadamente no que diz respeito a Frei Diogo de Murça, um verdadeiro intelectual de dimensão europeia”.

De acordo com Francisco Alves, “o sucesso da iniciativa ficou a dever-se à qualidade extraordinária dos oradores convidados e das suas comunicações que não podiam ficar apenas na nossa memória, mas sim num registo escrito que fique gravado no tempo e que sirva para muitos outros interessados tomarem contacto com aquilo que aqui se disse, com aquilo que aqui se passou”.

O edil aproveitou, ainda, a oportunidade para informar que “continuamos a trabalhar com a mesma determinação na candidatura do Mosteiro de S. Miguel de Refojos a Património Cultural da Humanidade, porque acreditamos no valor Universal deste Bem que consideramos único. Depois de, no ano passado, não termos visto o Mosteiro incluído na Lista Indicativa de Portugal do Património Cultural da UNESCO, reunimos a Comissão Científica e, sob a égide do Sr. Diretor Regional da Cultura do Norte, estamos a seguir agora um novo caminho, trabalhando com outros Mosteiros Beneditinos para que possamos atingir o mesmo objetivo. A possibilidade de apresentação de uma candidatura conjunta à Lista Indicativa apresenta-se assim como uma nova e boa oportunidade”, confirmou.

Por fim, o presidente da Câmara desejou que “esta obra agora editada possa ser útil a todos os que, não se conformando com o pouco ou o muito que já sabem, continuam permanentemente a trabalhar para a aprendizagem e para o aumento do conhecimento da nossa história”.



Coube ao Professor Doutor Luís Amaral do CITCEM /FLUP - Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória da Faculdade de Letras da Universidade do Porto fazer a apresentação do Livro de Atas do II Seminário Internacional dedicado ao tema ‘Religião, Letras e Armas: da Europa Renascentista para Basto’, obra que “reúne o essencial do seminário e que ficará como memória para o futuro”, disse o investigador, louvando o “importante trabalho dos muitos historiadores” que se associaram ao evento e que “motivaram importantes reflexões”.

Luís Amaral fez um resumo dos “diversificados textos e dos grandes temas” apresentados no II Seminário e que levaram ao “aprofundamento dos conhecimentos” de todos os que puderam testemunhar a realização de tão relevante iniciativa.

A finalizar a sua intervenção, o professor doutor deu os parabéns à Câmara Municipal e ao CITCEM /FLUP pelo trabalho desenvolvido em prol da Cultura e do Património.



Hoje foi também apresentado o programa do III Seminário Internacional que irá ter lugar a 8 e 9 de junho próximo, em Cabeceiras de Basto. Pedro Vilas-Boas Tavares, professor universitário e investigador do CITCEM/FLUP, um cidadão de Basto, apresentou o programa, anunciando as diferentes temáticas e o nome dos responsáveis pelas comunicações a realizar.



Sob o tema ‘Ora et Labora’ este III Seminário organizado pelo Município de Cabeceiras de Basto e pelo CITCEM /FLUP - Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, vem de novo colocar em evidência a importância e significado patrimonial e cultural do Mosteiro Beneditino de Refojos de Basto às escalas regional e nacional, mas também europeia.



O Professor Doutor Pedro Vilas Boas Tavares enalteceu a aposta do Município na Cultura, assegurando que os seminários internacionais “têm sido realizações cientificamente sólidas que nos enriquecem humanamente”.



Note-se que o III Seminário decorrerá, assim, em junho, nos mesmos moldes da primeira e segunda edições, na Casa do Tempo, com comunicações de reputados académicos, investigadores e historiadores e com um programa cultural que contará com a participação do Centro de Teatro da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Cabeceiras de Basto ***



