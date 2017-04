Consulta pública do projecto da nova centralidade das Taipas alargada às instituições da vila

A consulta pública do projecto da nova centralidade das Taipas será alargada às instituições da vila. A exemplo do que sucedeu em diversas ocasiões sobre o tema da requalificação do centro das Taipas, a Câmara Municipal de Guimarães está disponível, desde a primeira hora, a alcançar todos os cidadãos de Caldelas, no sentido de alargar o debate ao maior número de pessoas.



A Junta de Freguesia, como já sucedeu noutras sessões públicas de apresentação do projecto, onde teceu elogiosas considerações, é uma das entidades que, no dia de ontem (quarta-feira), manifestou disponibilidade de ter a exposição do projecto nas suas instalações, acompanhada tecnicamente por uma das arquitectas da Universidade do Minho que elaborou o projecto.



Outras entidades e forças vivas de Caldelas têm manifestado igualmente vontade de promover o conhecimento sobre o projecto da nova centralidade das Taipas, entusiasmo que a Câmara Municipal de Guimarães assinala e saúda, uma vez que é seu objectivo inicial envolver o maior número de pessoas e instituições.

