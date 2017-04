Freguesia de Cervães acolhe a Sessão Solene do Dia da Liberdade no concelho de Vila Verde

A Assembleia Municipal e a Câmara Municipal de Vila Verde assinalam, na próxima terça-feira, as comemorações do 43º aniversário da Revolução dos Cravos “25 de Abril”. A cerimónia irá iniciar às 9h00, com o hastear das Bandeiras, na Praça do Município, em Vila Verde, ato que será abrilhantado com a actuação da Fanfarra da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde. A sessão solene do '25 de Abril', irá decorrer, a partir das 10h15, no Salão do Centro Social e Paroquial de Cervães.



Pelo segundo ano consecutivo, o Município de Vila Verde realiza uma sessão solene do “25 de Abril” fora dos Paços do Concelho, e a freguesia de Cervães foi o local escolhido para acolher as celebrações do 43º Aniversários da Revolução dos Cravos. A cerimónia está a ser organizada pela Assembleia e Câmara Municipal de Vila Verde em parceria com a Junta de Freguesias de Cervães e do Centro Social e Paroquial de Cervães.



> Segundo os promotores, a sessão solene contará com representação do Regimento da Cavalaria nº 6 de Braga e com o apoio ativo das coletividades daquela freguesia, nomeadamente a Fanfarra do Agrupamento de Escuteiros 346 de Cervães, Associação Cervães Ativo, Rancho Folclórico de Cervães, Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Cervães, Centro Educativo de Cervães e Grupo Coral Infanto-Juvenil de Cervães.



EXPOSIÇÕES 'O 25 de Abril de 1974'

De referir que no âmbito das comemorações estarão patente ao público, de 25 a 30 de de Abril, duas exposições temáticas intituladas 'O 25 de Abril de 1974'. Assim, a Ala da Presidência da Câmara Municipal de Vila Verde acolhe uma exposição de trabalhos criados pelos alunos do Agrupamento de Escolas de Prado e o Salão do Centro Social e Paroquial de Cervães terá patente ao público uma mostra composta por trabalhos criados pelos utentes daquele Centro Social e pelos alunos do Centro Educativo de Cervães.

