O dia da grande noitada de São João promete animação desde cedo até altas horas da madrugada.



Reservada para o dia 23, a mordomia sanjoanina é recebida amanhã de manhã no Município naquela que é a cerimónia oficial de abertura das festas de São João. Antes da receção, acontecerá o cortejo da mordomia que se inicia na Rua de S. João, passa na Rua de São Marcos, Rua do Souto Largo do Paço e termina na Praça Municipal.



As bandas filarmónicas terão também espaço no programa de 23 de junho ao longo de todo o dia e noite tendo a Avenida Central e a Capela da Ponte como principais palcos.



Haverá ainda espaço para Rodopiadas de Gigantones e Cabeçudos, Despiques de Bombos, o tradicional concerto pelos Carrilhões das igrejas de Santa Cruz, Sé e São Vicente e ainda a realização de um programa da RTP dedicado ao São João de Braga ao longo de todo o dia.



Ao início da noite acontecem as tradicionais rusgas sanjoaninas que levarão até ao Parque da Ponte os romeiros bracarenses que esperarão pelo fogo-de-artifício lançado à 01h00 da manhã.



A noitada termina com os concertos de Diogo Piçarra (Avenida Central), dos Tochapestana no Palco RUM (Frente ao Theatro Circo) e dos POPados na rotunda da ponte, para além dos habituais palcos Dj's e bailaricos espontâneos.



MANHÃ

08h30 - Entrada dos grupos de animação Turismo

08h30 - Entrada das Bandas Filarmónicas Largo de S. João do Souto

09h00 - CORTEJO DE ABERTURA (ou da Mordomia) Partida: Rua de São João Centro Histórico: Itinerário

10h00 - Novena de São João Baptista Igreja de São João do Souto

10h00 -ABERTURA OFICIAL DAS FESTAS DE S. JOÃO Praça Municipal

10h00 - RTP Santos Populares Praça da República

10h30 - 12h30 - Concerto de Bandas Filarmónicas Banda Musical de Cabreiros (Braga) e Banda Musical da Póvoa de Lanhoso Avenida Central

12h00 - Inauguração da exposição 'Romarias do Minho' Largo Carlos Amarante

12h00 - Rodopiada de Gigantones e Cabeçudos Praça da República

TARDE

15h00 - Homenagem ao Mestre Veiga Colocação de Coroa de Flores no Busto - Atuação da Banda de Cabr eiros) Praça da República

15h00 - Rodopiada de Gigantones e Cabeçudos Praça da República

15h00 - Baptismo de voo Prio Avenida Central

15h00-17h00 - Concerto de Bandas Filarmónicas Banda União Musical Paramense (Espinho) e Banda Marcial do Vale (Santa Maria da Feira) Avenida Central

16h00 - Despique de Bombos Rua do Castelo

17h00 - Concerto pelos carrilhões de Santa Cruz, Sé e São Vicente SINOS VÁRIAS IGREJAS

17h00 - Palco Synergia Mix'Elle (253 Sound Clash - Break-Beat / House / Minimal / Tech); Luis Filipe (253 Sound Clash - Tech-House); Lounge / Ambient Soundsystem Local: Praça José Ferreira Salgado (Jardim de Santa Bárbara)

17h15 - 19h15 - Concerto de Bandas Filarmónicas Banda Musical dos Arcos de Valdevez e Banda de Música de Belinho (Esposende) Avenida Central

18h00 - FESTA DO FOLCLORE Praça Mestre Veiga (Turismo)

NOITE

22h00 - CORTEJO DAS RUSGAS Partida: Campo das Hortas - Itinerário

22h00-01h30 - Concertos de bandas filarmónicas Banda Musical dos Arcos de Valdevez e Banda União Musical Paramense (Espinho) Avenida Central

22h00-03h00 - Concerto de Bandas Filarmónicas Banda de Música de Belinho (Esposende) e Banda Marcial do Vale (Santa Maria da Feira)

23h30 - Palco Synergia Ruthless (Kizomba e Kuduro); Uzi (Massive Drum n Bass); Trap (Massive - Drum n Bass); Alemaozuk (253 Sound Clash - Tech-House / Techno); Double C (253 Sound Clash - Tech-House / Techno) Local: Praça José Ferreira Salgado (Jardim de Santa Bárbara)

00h00 - Festa LUSTRE/Bira dos Namorados - Dj's Rua do Castelo

00h00 - Festa DESPERADOS - DJ's Rua Gonçalo Sampaio

00h00 - PALCO RUM Tochapestana; Djs RUM Av. Liberdade (Theatro Circo)

00h30 - Bailarico Popular com os POPados Rotunda da Ponte

01h00 - Palco Arcada (Café Vianna e Astória) Praça da República

01h00 - FOGO DA PONTE Espetacular sessão de pirotecnia lançada do alto do monte Picoto sobre o terreiro de São João da Ponte

02h00 - Concerto DIOGO PIÇARRA Avendida Central



