Originalidade dos martelos de S. João distinguidos no Braga à Janela

Perto de duas dezenas de bracarenses responderam ao repto da Associação Comercial de Braga (ACB) de ilustrar o afamado martelo das festas de São João, no âmbito das festividades do São João de Braga.

A 3.ª edição do Concurso de Ilustração Braga à Janela distingiu os martelos mais criativos, inspirados nas festividades sanjoaninas, e que poderão ser apreciados, até ao próximo dia 28 deste mês, nas montras de algumas lojas da Rua D. Diogo de Sousa.



“O objectivo foi mostrar, através do martelo, a identidade cultural de Braga e suas tradições, envolvendo o comércio nas festividades da cidade, fazendo das montras das lojas um espaço expositivo que nos permite contar um pouco da história da Braga”, explicou Rui Marques , director geral da ACB, momentos antes da entrega de prémios do concurso de Ilustração Braga à Janela, garantindo a continuidade do concurso. “Este concurso vai continuar, ainda não sabemos se vamos adoptar novamente um suporte onde façam as ilustrações ou se vai ser aberto, mas sempre sepre alusivo às tradições de Braga com o objectivo final de expôr os trabalhos nas montras das lojas”.



Joana Lopes, gerente da loja ‘Majori’ foi a vencedora do concurso pela originalidade da figura da minhota ‘Miquinhas’ em forma de martelo. “Procurei fazer um martelo que representasse um pouco do nosso S.João: as rusgas, os ranchos folclóricos e a alegria das festividades de S. João”, contou a vencedora.

