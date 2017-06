Vila Verde: Capela de S. Frutuoso e espaço envolvente requalificados

A Capela de S. Frutuoso, em Sande, e toda a área envolvente foram objeto de obras de requalificação que conferem elevada dignidade àquele edifício religioso.



Fruto de uma parceria entre a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia da União de freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide, a Fábrica da Igreja de Sande e a Comissão de Festas de S. Frutuoso, está, assim, concluída a criteriosa intervenção realizada na Capela de São Frutuoso e nas infraestruturas da zona de lazer adjacente, nomeadamente o parque de merendas, passeios, uma escadaria e acessos.



Estes espaços e infraestruturas, que têm um significado especial na vida coletiva das freguesias e uniões de freguesias do concelho de Vila Verde e que, pela sua beleza e funcionalidade, contribuem para elevar a atratividade dos núcleos populacionais, continuam a revelar-se prioritários na estratégia de promoção do desenvolvimento harmonioso do território.



O Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde recorda que “o trabalho efetuado e o avultado investimento realizado, nos últimos anos, para modernizar as infraestruturas e equipamentos das 33 freguesias e uniões de fregu esias traduz claramente a importância que sempre conferimos à efetiva melhoria das condições de vida das pessoas e à absoluta necessidade de tornar as freguesias ainda mais apelativas para moradores, visitantes e futuros residentes, procurando,assim, também, fazer face à ameaça da desertificação das localidades mais periféricas.”



O mesmo Edil enfatiza que “a inexcedível capacidade de mobilização patenteada pelas Juntas de Freguesia, instituições, associações e populações locais para a concretização de ambiciosos projetos de desenvolvimento local é digna de relevo e confirma o acerto de uma estratégia política que privilegia o diálogo e a concertação com as forças vivas como o grande pilar do progresso e do bem-estar em todo o território concelhio”.



O Dr. António Vilela aduz ainda que “o magnífico trabalho realizado na capela de S. Frutuoso é paradigmático do espírito de colaboração e do forte sentido de serviço público dos vários atores do desenvolvimento local que não regateiam esforços quando se trata de contribuir para a melhoria das condições de vida da população.”



