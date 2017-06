Viana do Castelo: Requalificação da Escola de Barroselas apresentada

O Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, José Maria Costa, esteve em Barroselas para a apresentação do projeto de requalificação da escola EB 2.3/S, integrado no programa de financiamento Norte 2020. A empreitada de 1.7 milhões de euros irá servir a comunidade educativa, que irá ver qualificados grandes espaços escolares.



A requalificação da escola integra uma intervenção profunda em três espaços do equipamento escolar, nas áreas desportivas exteriores, nos arranjos exteriores, no pavilhão gimnodesportivo (será totalmente remodelado) e no pavilhão que alberga a cantina, o refeitório, a cozinha e o bar. Os restantes pavilhões escolares são objeto de intervenção de substituição das coberturas, que são atualmente em fibrocimento, bem como esta prevista a impermeabilização e melhoria térmica e energética de todos os edifícios.

Neste projeto, foi ainda dada grande atenção para a mobilidade total do acesso aos equipamentos, bem como nas instalações sanitárias, que serão remodeladas e alteradas.



Duran te a sua intervenção, José Maria Costa, elogiou o trabalho da comunidade escolar ao longo dos anos, apesar das dificuldades que a escola apresenta uma vez, que ainda assim, cumpriram integralmente a sua missão educativa. O autarca realçou ainda a iniciativa do presidente da União de Freguesias que, desde a primeira hora, teve um papel importante para que a requalificação desta escola fosse uma realidade.



José Maria Costa agradeceu ainda a colaboração da direção da escola, do presidente do Conselho Geral e da associação de pais em todo o processo de definição do programa, bem como da solução encontrada.



De sublinhar que a requalificação desta escola integra a política municipal de reabilitação de equipamentos escolares. Ainda em 2016, foram investidos 800 mil euros na substituição de coberturas e, em marcha está também a requalificação da Escola EB2.3 Frei Bartolomeu dos Mártires, uma empreitada também financiada pelo Norte 2020 e orçada em 5.2 milhões de euros.



*** Nota da C.M. de Viana do Castelo ***

