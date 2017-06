Bernardina Lopes vence concurso de quadras de São João

autor Redacção num. de artigos 32806

“Tens alma D’Eça no peito,

Destinos TUB na mão.

De rosmaninho te enfeitas,

Em orvalhadas de S. João.”



Foi esta a quadra que deu a Bernardina Lopes o primeiro lugar na segunda edição do concurso de quadras sanjoaninas intitulado ‘Com os TUB à mão, vou às contras de S. João’.

Este concurso é organizado pelos Transportes Urbanos de Braga (TUB), Associação Comercial de Braga (ACB) e Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, com o apoio da Associação de Festas de São João.

Em segundo lugar ficou a quadra de Amanda Franco: “No S. João, de TUB, subi a tua rua/ Rubra, lampeira, cheirando a rosmaninho./ Não te achei; que falta de sor te a tua!/ Tinha, na cesta, Frigideiras do Cantinho.”.

O terceiro lugar foi conquistado por José Mendes, que escreveu: “À Loja do Cabaz fui nos TUB passear;/ Manjericos, alecrim.../ Tudo me inebriou.../ Já nem soube o que comprar!”.

Os prémios consistiram em livros oferecidos pela BLCS; perfumes da Ydentik dados pelos TUB; e vouchers da ACB (um jantar para duas pessoas no valor de 40 euros no Caffenoir Restaurant Bar and Tea Club, para o primeiro prémio; um tratamento de rosto, na Sonispace, para o segundo lugar; e um cabaz da Mercearia da Joana para o terceiro.

As quadras vencedoras estão agora expostas nas montras dos espaços comerciais mencionados nas mesmas.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas