Edifício amigo do ambiente será local de prática desportiva. Está situado perto do Parque da Cidade, nas imediações da Escola Santos Simões. Investimento superior a três milhões e meio de euros.



A Câmara Municipal inaugura este sábado, 24 de junho, às 21 horas, a Academia de Ginástica de Guimarães, um edifício ambientalmente de referência, construído com materiais inovadores, tecnologia de ponta e um elevado grau de eficiência energética, ao consumir a energia produzida pelo próprio imóvel. Localizado perto do Parque da Cidade, nas imediações da Escola Santos Simões, o equipamento integrará o processo de candidatura que Guimarães vai apresentar a Capital Verde Europeia 2020.



Ambientalmente de excelência, com recuperações de calor e consumos energéticos compatíveis com o uso, próximos da autossustentabilidade, o edifício beneficia da orientação solar livre e relaciona-se com o Parque da Cidade e encosta da Penha, interligando-se igualmente com a Ecovia de Guimarães, que está a construída. Ao mesmo tempo, todas as águas, pluviais e não só, serão reaproveitadas e utilizadas após o respetivo tratamento, que será efetuado no edifício devidamente equipado para o efeito.



A Academia de Ginástica, sendo destinada à prática do desporto, está associada ao culto do “wellness”, ou seja, do bem-estar físico e mental, integrando em si conceitos de eficiência e sustentabili dade, assumindo-se como «uma referência em termos de inovação e sustentabilidade, com recurso às tecnologias mais eficientes e limpas», refere o Presidente do Município de Guimarães, Domingos Bragança.



Com uma função fundamentalmente formativa, a Academia de Ginástica constitui um dos principais e mais estratégicos projetos para a continuação da promoção da política desportiva de Guimarães, mantendo o concelho no topo ao nível internacional, contemplando a prática das disciplinas de Ginástica Rítmica, Ginástica Artística e Ginástica Acrobática.



Áreas da Academia

As instalações para educação física e desporto são constituídas por espaços de ensino interiores, por espaços auxiliares e de apoio e integram ainda espaços para espetadores. O edifício terá duas áreas principais, uma com 700 metros quadrados, destinada à realização de provas, e outra, com 250 metros quadrados, mais polivalente, reservada à utilização diária para sessões de treino.



O projeto contempla ainda uma bancada, com uma capacidade aproximada para 150 pessoas, construída do aproveitamento das cotas naturais do terreno e desenvolvida sobre áreas técnicas ou de serviço, balneários ou vestiários. O novo equipamento desportivo vimaranense tem ainda um gabinete médico, áreas administrativas e arrecadações para as modalidades, entre outras valências técnicas.



