ACIB encerrou, Ciclo de Workshops 'Técnicas de Conversação em Inglês com Turistas'

No sentido de ajudar as empresas do setor do Comércio, Restauração e Similares a prestarem um atendimento de excelência suprindo dificuldades de comunicação com os 'Visitors', a Associação Comercial e Industrial de Barcelos (ACIB), concluiu na passada terça-feira, dia 20 de junho, um ciclo de 4 Workshops sobre a temática 'Técnicas de conversação em Inglês com Turistas'.



Após auscultação direta nas empresas do setor e no sentido de continuar a dar resposta às reais necessidades dos profissionais da área, o tema deste último workshop foi Atendimento ao Turista nas Lojas. Trabalharam-se conceitos e vocabulário básico e prático e adquiriram competências que lhes permitirá conseguirem oferecer ajuda, sugerirem produtos, apresentar os produtos, apresentarem as características dos produtos, apresentarem a empresa.



O ciclo de Workshops 'Técnicas de conversação em Inglês com Turistas', iniciou no dia 23 de maio com o tema: Localização/dar indicações em que os participantes adquiram competências a nível de: Cumprimento do cliente, fazer elogio, dar indicações para centro histórico, posto de turismo, polícia, …; sugerir restaurantes e hotéis. Aprenderam ainda, a fazer a apresentação histórica da cidade: lendas, produtos típicos, a falar do Caminho de Santiago, dar indicações a peregrinos, falar da feira semanal.



No II Workshop realizado a 30 de maio o tema abordado foi direcionado apenas para a restauração e similares , e a temática foi 'Atendimento ao Turista: Serviço de Mesa'. Os participantes terminaram a formação com mais conhecimentos a nível de: Dar as boas-vindas ao turista; Oferecer ajuda (suge rir mesa, por exemplo);Entregar ementas e apontar pedidos; Sugerir pratos, acompanhamentos, vinhos,...; Servir refeição e oferecer ajuda durante a refeição; Conhecer vocábulos relacionados com a restauração (talheres, copos, guardanapos,...);Dar indicações quanto a preços, formas de pagamento, etc..



No III Workshop, também direcionado apenas para a restauração e similares, que decorreu em 6 Junho, sobre 'Atendimento ao Turista: Ementas' os participantes adquiram competências a nível de: Apresentar ementa e/ou prato do dia; Dominar o vocabulário referente aos utensílios e tipos de alimentos; Falar das especialidades da região e do restaurante/pastelaria em questão; Falar da confeção dos pratos; Técnicas de tradução das ementas.



Num formato simples, dirigido e incisivo em cada Workshop foram abordados temas diferentes e foram recriadas situações típicas de interação com o visitante estrangeiro. Foi ainda, facultado um guia prático com vocabulário e situações práticas comuns do quotidiano.



Barcelos tem-se tornado numa cidade de potencial e oportunidades turísticas, cada vez mais visitada pelo público estrangeiro. Todo o visitante estrangeiro que chega à cidade quer ser bem atendidos por alguém que fale a língua que ele e a maioria dos estrangeiros falam, o inglês, e que o esclareça devidamente quanto aos pontos de atração culturais e gastronómicos, recreativos e este ciclo de Workshops contribuiu para dotar os profissionais da área do atendimento de conhecimentos que lhes permita prestar um atendimento de excelência e, consequentemente, melhorar a competitividade das empresas.



