Arte do Mestre Veiga lembrada nas sanjoaninas

O mestre José Veiga voltou ontem à tarde a ser homenageado junto ao seu busto, erguido na Praça da República, com os seus familiares e esposa, Lídia Veiga. Este é um gesto repetido anualmente pela ‘mão’ da Associação de Festas de São João, Câmara Municipal de Braga e Junta da União de Freguesias de S. José de S. Lázaro e S. João do Souto - que depositou uma coroa de flores e fez soar o hino de S. João pela Banda de Cabreiros.

“Esta é uma homenagem sentida que fazemos ao mestre José Veiga pelo trabalho artístico que desenvolveu e pelos motivos que dava às festas sanjoaninas e não só, exibindo sempre muita festa, muitas tradições e a identidade cultural”, assinalou Rui Ferreira, presidente da Associação de Festas de S. João.

Para o responsável, o mestre José Veiga “é um exemplo” para a cidade e pra o concelho de Braga pela inovação que sempre imprimiu aos festejos, como é o caso das Festas de S. João. “Enquanto nóa, Associação de Festas estivermos em funções o mestre Veiga será sempre alvo da nossa atenção e digno da nossa homenagem”.

A esposa e viúva do mestre Veiga - Lídia Veiga - faz sempre questão de marcar presença nesta singela homenagem, realizada sempre sob os holofotes coloridos das festividades sanjoanin as. “Sinto-me muito feliz e honrada por ver o meu marido homenageado, acima de tudo porque ele merecia e merece”.

João Pires, presidente da Junta da União de Freguesias de S. José de São Lázaro e S. João do Souto, indica que “o mestre José Veiga é de toda a cidade e de todo o concelho e nós, junta, ficámos muito contentes quando, por iniciativa da Câmara Municipal de Braga, foi aqui instalado um busto em sua homenagem - que no nosso entender é muito merecida”, sublinhou o autarca.

João Pires assinala os motivos e desenhos da autoria de José Veiga, que depois de coloridos e colocados nos arcos festivos construídos pelos Irmãos Vilaça. “Os desenhos que o mestre fazia tanto para o S. João como para outras festividades ficaram para sempre conhecidos e muitos deles podem ser apreciados numa exposição na Casa dos Crivos, onde estará patente até ao final do mês”.

Lídia Brás Dias, vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Braga, assinala que o mestre Veiga “desempenhou um papel muito importante naquilo que diz respeito à nossa Cultura e identidade, nomeadamente em dois momentos essenciais para nós como o S. João e a Semana Santa”. Parte do espólio do mestre está nas mãos da câmara e outra nas do Museu Nogueira da Silva.

