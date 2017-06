Amares Citrus nasce para promover a laranja

Promover e valorizar a laranja de Amares, acrescentando-lhe valor, quer através da inovação e diversificação dos canais de comercialização, quer através da melhoria e diversidade dos métodos de produção, é um dos principais objectivos da recém-criada Associação de Produtores - Amar Citrus.

A primeira reunião da Assembleia Geral da nova associação decorreu recentemente no Salão Nobre da Câmara Municipal de Amares e teve como ordem de trabalho a eleição dos órgãos sociais para o triénio 2017-2020; a respectiva tomada de posse dos órgãos sociais eleitos e a delegação de poderes nos órgãos sociais até a aprovação do regulamento interno.

Na concretização dos objectivos a que se propõe, a associação conta com o apoio da Câmara Municipal de Amares, da ATAHCA - Associação de Desenvolvimento das Terras Altas do Homem, Cávado e Ave e da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social.

“A criação desta associação é fundamental para dinamizar e impulsionar a produção e a comercialização da laranja de Amares, bem como, para incentivar os nossos produtores/empresários a tirar o melhor partido das suas potencialidades que vão muito para além da produção e comercialização do citrino em si”, refere o presidente da Câmara de Amares, Manuel Moreira. O edil acrescenta ainda que “esta associação toma corpo com gente dinâmica” em quem acredita e, por isso, pensa estarem criadas “as condições para que a laranja de Amares ganhe uma nova dimensão e se torne um factor de desenvolvido da economia do concelho”.

Manuel Moreira recordou, neste âmbito, o protocolo de colaboração existente entre a autarquia e a Universidade do Minho para estudo e caracterização físico-química do citrino e que poderá servir também de apoio aos produtores locais.

A presidente da Amar Citrus, Adelaide Mota, apontou como “muito positiva a receptividade de várias instituições e pessoas individuais que têm demonstrado vontade para apoiar a laranja, referindo que em cerca de um mês a associação já conseguiu impulsionar a venda de mais de três toneladas e meia de laranja”.

