Miguel Corais dá prioridade ao turismo, comércio e serviços

Traduzindo a prioridade que o PS dá ao sector que é o maior empregador do concelho, o candidato do partido à presidência da Câmara de Braga, Miguel Corais, reuniu com a Associação Comercial de Braga (ACB).

Miguel Corais, que liderou um delegação do PS neste encontro, recolheu ideias sobre os problemas que afectam este sector da economia bracarense e comprometeu-se a “trabalhar com as pessoas e com as instituições”.

Considerando a importância da animação comercial, Miguel Corais, comprometeu-se em criar um orçamento participativo, integrado no plano de marketing da cidade, para a dinamização de ruas, praças comerciais e turismo, incentivando a cooperação entre lojistas, outras instituições e agentes turísticos quer também a compa rticipação financeira privada desses mesmos projectos. Esta proposta veio de encontro à constatação de que “apenas a Semana Santa avalia o seu impacto na economia de Braga”. Corais quer também a avaliação a outros eventos.

Miguel Corais entende que o centro histórico e o espaço público deve ser preservado e o papel do executivo é como o de administrador de um condomínio, que cuida melhor da ocupação do espaço público, sem interferir, nem ter um papel de “dono” do espaço público, mas conciliando com os interesses dos vários condóminos.

Defendeu também a dinamização do centro histórico através do conceito de um “espaço comercial a céu aberto” e da criação a figura de “gestor do centro histórico”.

