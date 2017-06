Praça cheia na abertura das festas de São João

Foi ao som de grupos de animação e das bandas filarmónicas que a cidade despertou ontem para anunciar a maior festa popular do país - o São João de Braga.

Pelas ruas do centro histórico, o Cortejo da Mordomia ou da Associação de Festas antecedia a abertura oficial das Festas de São João de Braga, num desfile de tradições, espalhando cor e alegria por onde passavam, culminando na Praça Municipal, diante do edifício da edilidade, perante a presença de várias entidades civis, enclesiásticas e militares da cidade.

Este solene momento que tem vindo a ser engrandecido e valorizado, iniciou, como manda a tradição, com os hinos da cidade de Braga e do São João, brilhantemente interpretados por um conjunto de filarmóni cas e pelo Orfeão de Braga e pelo Coro Académico da Universidade do Minho.

Ao longo do dia, além de concertos musicais, as Bandas Filarmónicas, percorreram as artérias centrais da cidade, executando, como é tradicional, o Hino do Santo Precursor. Os Grupos de Bombos, Grupos de Zés P´reiras, Gaiteiros, Gigantones, Cabeçudos e outros entoavam pelas ruas, deixando muitos visitantes rendidos à sua “efusiva” passagem. Também ao longo do dia, Tocatas, Rusgas e Grupos Folclóricos fizeram várias exibições,

Ao cair da noite, as tradicionais rusgas sanjoaninas conduziram até ao Parque da Ponte os romeiros bracarenses para o aguardado fogo da ponte lançado do alto do monte Picoto sobre o Terreiro de São da Ponte.

