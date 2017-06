Romarias do Minho estão unidas

Há precisamente dois anos, nas Festas de São João, começou o trabalho das Romarias do Minho e ontem foi inaugurada a exposição ‘Romarias do Minho’ no Largo Carlos Amarante, inserida no programa oficial das Festas de São João. O presidente da Associação de Festas de São João, Rui Ferreira, aproveitou o momento para destacar o “trabalho em rede”, mostrando-se “orgulhoso” nestas “manifestações únicas do país”.

Esta exposição, que vai estar patente até o dia 10 de Julho, “é uma consequência de outros encontros e trabalhos já feitos”, assumiu Rui Ferreira, admitindo “a importância de tudo o que se tem produzido através do movimento Romarias do Minho”. Entretanto, com este projecto deu-se “mais um passo em frente”.

Nesta fase, foram 11 as romarias que aceitaram o desafio, ficando a faltar outras tantas. “Pedimos uma partilha de informação a todas as romarias, mas infelizmente nem todas conseguiram participar. Fica aqui uma semente do trabalho que já está a dar frutos em muitas romarias”, referiu o presidente das festas, adiantando que já está marcado o oitavo encontro das Romarias do Minho. “Esta é apenas mais uma forma de divulgar em conjunto e potenciar um recurso que é muito nosso”, constatou aquele responsável, acreditando que “a partir daqui outros projectos podem aparecer, nomeadamente de divulgação, de promoção e até publicações”.



