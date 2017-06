Centro de Ciclismo do Minho - Guimarães é inaugurado amanhã

É inaugurado no dia 25 de junho o Centro de Ciclismo do Minho - Guimarães, um projeto desenvolvido em parceria pela Associação de Ciclismo do Minho, Câmara Municipal de Guimarães e a União das Freguesias de Souto Santa Maria, Souto São Salvador e Gondomar que integra um circuito permanente de Cross Country Olímpico.



A inauguração do circuito de BTT XCO, no Parque Desportivo e de Lazer de Souto Santa Maria - Guimarães, está marcada para as 17 horas e é promovida no âmbito das comemorações do “Dia Um de Portugal”.



O projeto do Centro de Ciclismo do Minho - Guimarães, está dividido em três fases: um circuito permanente de BTT Cross Country Olímpico (XCO), uma rede de percursos de BTT e a criação de condições para acolhimento de estágios e de partidas e chegadas de competições de várias vertentes do ciclismo.



O circuito permanente de BTT Cross Country Olímpico a inaugurar no dia 25 de junho - localizado no Parque Desportivo de Souto Santa Maria (Rua Dona Josefa Amaral Freitas, 4800-257 Santa Maria de Souto, Guimarães - GPS: 41.519503,-8.291169) - foi desenvolvido em concertação com a Federação Portuguesa de Ciclismo e compreende trajetos em circuito de diversas dificuldades (fácil, acessível, difícil e muito difícil), procurando-se corresponder às diferentes faixas etárias dos praticantes, características, nível de desenvolvimento técnico e físico e motivações.



O Centro de Ciclismo do Minho - Guimarães corresponde a um anseio da Associação de Ciclismo do Minho que lançou em 2009 o projeto de criação de um espaço para a prática de ciclismo de competição e de la zer. “Foi com enorme satisfação que encontramos por parte da Câmara Municipal de Guimarães e da União de Freguesias de Souto Santa Maria, Souto São Salvador e Gondomar recetividade e vontade para avançar com este projeto que, acreditamos, gerará uma nova centralidade, proporcionará boas condições para atividades de recreio, formação, treino e competição de ciclismo, assim como contribuirá para o desenvolvimento da modalidade na região”, explica José Luís Ribeiro, Presidente da Associação de Ciclismo do Minho.



“Este é um projeto prioritário para o concelho de Guimarães que permitirá reforçar a coesão social, também através da prática desportiva”, explicou Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, aquando da apresentação do projeto.



Depois de uma inspeção técnica de elementos da União Ciclista Internacional (UCI) e da Federação Internacional de Desporto Universitário (FISU), o Centro de Ciclismo do Minho - Guimarães já viu confirmada a sua escolha para a realização em 2018 da prova de Cross Country Olímpico do Campeonato do Mundo de Ciclismo Universitário. No dia 15 de outubro, o primeiro circuito permanente de BTT XCO do norte do País acolherá a última e decisiva prova do Campeonato do Minho de BTT XCO - MAPFRE | Seguros.



Além do Centro de Ciclismo do Minho, que integra a primeiro circuito permanente de BTT XCO da região norte do País, o Parque Desportivo e de Lazer de Souto Santa Maria possui ainda um pavilhão desportivo, circuito de manutenção, parque infantil e parque de merendas, entre outras valências.



