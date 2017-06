Corrida de S. João esgota inscrições

autor Redacção num. de artigos 32813

Tendo sido atingido o limite de inscrições na Corrida de 12 km, estão agora apenas disponíveis inscrições na caminhada de 5 km que podem ser efectuadas na Av. Mestre José Veiga, hoje, dia 24 de junho, até às 19h, e domingo, entre as 8h às 9h. O levantamento dos kits de participante pode ser feito no mesmo local e horário.



A 4a edição da EDP Corrida de S. João de Braga realiza-se este domingo, dia 25 de junho de 2017, às 10h e insere-se no programa de comemorações das Festas de São João da Cidade de Braga.

A prova tem partidas e chegadas marcadas para a Av. João Paulo II e consiste numa corrida cronometrada com 12 km e numa caminhada de 5 km sem fins competitivos. A EDP Corrida de S. João de Braga tem-se tornado um verdadeiro evento de massas, fruto da sua elevada participação, preparando a cidade para ser a Capital Europeia do Desporto em 2018.



A EDP Corrida de Sa& #771;o João de Braga tem apostado no cariz solidário e, ao longo dos anos, tem apoiado várias instituições da cidade através de donativos, no valor de 65.000€. Este ano, o evento vai angariar fundos para a Refood Braga 100%. A missão do projeto Refood é diminuir a fome no ambiente urbano ao dirigir refeições (excedentes) diretamente às pessoas que passam fome nas zonas mais próximas das fontes de doações. O projecto ReFood Braga 100% tem três grandes objectivos: resgatar o excedente alimentar preparado e não vendido (por restaurantes, hotéis e instituições), proporcionar alimentos a pessoas com carências alimentares e procurar envolver a comunidade no desenvolvimento, operacionalização e apoio a este projeto.



A EDP Corrida de S. João de Braga vai para a estrada este domingo às 10h e promete encerrar os festejos do S. João em Braga numa manhã divertida e animada.





Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários