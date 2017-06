Arcos de Valdevez com obras em curso de reabilitação urbana

A Câmara Municipal encontra-se a levar a cabo obras de reabilitação urbana na sede do concelho.

Atualmente está em curso a obra de “Reabilitação de espaços urbanos no Centro Histórico -1ªfase - Rua Dr. António José Pimenta Ribeiro”, adjudicada à empresa Plano Minho Lda. pelo valor de 209 164,98€.



Esta obra refere-se à reabilitação da Praceta do Vez e espaço confinante ao Mercado Municipal, que irá permitir aumentar os lugares de estacionamento. Através dela estão a ser realizadas intervenções ao nível do revestimento dos pavimentos, das estruturas verdes, da iluminação pública e da drenagem de águas pluviais, com o objetivo premente de melhorar o funcionamento e condições de fruição do centro urbano e em particular ao centro histórico. Perspetiva-se assim, a qualificação do espaço público, designadamente dos espaços de circulação pedonal.

Estas obras inserem-se no âmbito das ações do PARU.



Com este Plano, com investimentos no valor total de 2 075 743€, a Câmara Municipal pretende desenvolver um conjunto de projetos, nomeadamente a o nível da Reabilitação de Espaço Público do Centro Histórico, da Oficina de Inovação Padre Himalaya e da Experimentação e Inovação Comercial.



Pretende-se incentivar e facilitar a reabilitação do edificado com valor patrimonial e histórico e dinamizar a reabilitação do tecido urbano degradado; promover a revitalização e a atratividade económica; fomentar o turismo, a cultura e o lazer; qualificar o espaço público; reforçar a centralidade urbana de Arcos Valdevez a nível municipal; bem como aumentar a sua atratividade regional e internacional.



A Câmara Municipal também adquiriu uma casa na Rua de S. Bento, junto ao antigo Posto da GNR, a qual estrangulava a circulação, estando neste momento a proceder ao alargamento da faixa de circulação, bem a dar continuidade ao passeio pedonal e estacionamento.



A melhoria da qualidade de vida da população e o objetivo de manter Arcos de Valdevez um Concelho bom para viver, investir e visitar, são as premissas da Câmara Municipal ao realizar estes investimentos.



*** Nota da C.M. de Arcos de Valdevez ***

