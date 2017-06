Município de Ponte de Lima transfere 760.000 euros para as Juntas de Freguesia do concelho

Como forma de garantir a qualidade de vida dos munícipes, a Câmara Municipal de Ponte de Lima aprovou a transferência de uma verba no valor de 760.000€, às Juntas de Freguesia, entidades intimamente ligadas às populações que representam e por isso conhecem de forma mais direta as prioridades das populações.



Neste contexto, Município de Ponte de Lima procedeu à transferência da quantia de 760.000€ para diversas Juntas de Freguesia do concelho, como comparticipações financeiras no âmbito das obras de requalificação e beneficiação da rede viária municipal.



Foram contempladas as Juntas de Freguesia de Fontão, Anais, Bárrio e Cepões, Beiral do Lima, Cabração e Moreira do Lima, Calheiros, Estorãos, Gandra, Cabaços e Fojo Lobal, Labruja, Poiares, Rebordões Souto, Refoios do Lima, Ribeira, Sá, Arcos, Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte, Vitorino das Donas e Fornelos e Queijada e Rebordões Santa Maria.



A verba aprovada visa ajudar a comparticipar diversas obras, nomeadamente na requalificação da rede viária.



