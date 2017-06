O último dia das sanjoaninas de Braga promete muita animação

Parada Folclórica volta para colorir ruas de Braga. Mais de 600 pessoas desfilarão amanhã pelas ruas de Braga trajadas a rigor voltando a encher-se das cores quentes dos trajes da cidade de Braga.



A organização conta juntar milhares de pessoas nas ruas por onde o cortejo passará, dando a possibilidade aos transeuntes de descobrirem as particularidades dos trajes bragueses. Os vários grupos da cidade estarão vestidos com os trajes domingueiros do distrito de Braga, usados em dias sagrados, de romaria e solenes. Destes trajes fazem parte o traje da cidade de Braga, o de capotilha vermelha e capotilha azul, o traje de Sequeira, o traje de Valdeste, o traje da Encosta, o da Ribeira e o masculino. Já o traje de trabalho será envergado por meia centena de pessoas. No cortejo des filarão figuras do executivo camarário, contando também com a Banda Musical de Cabreiros, as tocatas e ainda as amazonas.



No final os grupos participantes no cortejo atuarão pelo centro histórico seguindo-se o Festival Folclórico com atuações do Grupo Folclórico Dr. Gonçalo Sampaio, Grupo Danças e Cantares Regionais do Orfeão da Feira, Rancho Típico da Amorosa, Rancho Folclórico da Correlhã e a Rusga de S. Vicente, Grupo Etnográfico do Baixo Minho.



No entanto o dia começará com a IV Corrida de São João de Braga que conta com mais de 4 mil inscritos e termina com a festa de encerramento com o concerto dos GNR seguido do grandioso espetáculo piromusical que encerrará a edição de 2017 das Sanjoaninas.



*** Nota da Associação de Festas de S. João ***

