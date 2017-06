Projecto do ISAVE avalia hábitos posturais

autor Redacção num. de artigos 32819

O ISAVE - Instituto Superior de Saúde está desenvolver um Projecto denominado ‘Fisiopostura’, que visa fazer a avaliação postural alargada aos hábitos diários relacionados com a postura.

O projecto é desenvolvido pelos docentes e estudantes da Licenciatura em Fisioterapia do ISAVE - Instituto Superior de Saúde em alunos que frequentam o Agrupamento de Escolas de Amares.

Com este estudo, os docentes e estudantes pretendem realizar uma análise caracterizadora da população mais jovem assim como correlacionar os hábitos, patologias, cirurgias, lesões traumáticas com as alterações posturais.



Estas avaliações são efectuadas através de um questionário (com 62 perguntas), da verificação do índice de massa corporal, da relação cintura para quadril , do peso da mochila escolar, das medidas da cadeira e mesa escolar, da flexibilidade, dos desvios do joelho, da análise do apoio plantar através de um aparelho de baropodometria e de uma ferramenta inovadora na avaliação funcional da coluna vertebral o ‘spinal mouse’.



Este dispositivo permite a avaliação da postura e medição das curvaturas da coluna vertebral.

É conduzido manualmente ao longo da coluna vertebral, e esta é reproduzida em 3D no computador através do software, que ao mesmo tempo recolhe e interpreta os dados, evidenciando eventuais disfunções da coluna vertebral.

Paralelamente ao estudo, procura-se realizar prevenção primária junto de uma população onde a prevalência de problemas estruturais da coluna vertebral é cada vez maior.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas