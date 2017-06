Novo gabinete avalia e intervém nas dependências

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, em colaboração com diversas entidades sociais da região, vai criar um Gabinete de Avaliação e Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências.

O acordo de cooperação, que envolve para além do município famalicense a Liga de Profilaxia e Ajuda Comunitária, Lipac, o Centro de Solidariedade de Braga / Projecto Homem, o Centro de Respostas Integradas de Braga, a Santa Casa da Misericórdia de Riba de Ave, o Centro Hospitalar Médio Ave e a Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário - Cespu, vai ser celebrado amanhã, pelas 15 horas, na Casa das Artes.



A assinatura do protocolo está inserida no programa da conferência dedicada ao tema ‘Envelhecimento da população dependente, novos desafios’, que vai decorrer das 14 às 17.30 horas, com debates e muitos convidados.

Depois da cele bração do protocolo, o Gabinete de Avaliação e Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências entra em funcionamento na sede da Lipac, na freguesia de Calendário.

De acordo com a vereadora da Saúde Pública, Sofia Fernandes, o principal objectivo da criação deste gabinete é a “redução do consumo de substâncias psicoactivas através da prevenção dos comportamentos, no âmbito da promoção da saúde, uma das áreas prioritárias de intervenção”.



Para a vereadora famalicense, “existe um interesse mútuo entre o município famalicense e as várias entidades para desenvolver uma intervenção estruturada e abrangente nos diversos contextos da avaliação e intervenção nos comportamentos aditivos e nas dependências, a qual passa pela prestação de cuidados de saúde e o desenvolvimento de projectos que promovam a informação, formação e investigação”.

