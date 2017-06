D. Jorge Ortiga: “É necessário soltar a língua dos católicos”

Tendo como exemplo a vida de São João Baptista, o arcebispo primaz desafiou, ontem, os cristãos de hoje “a soltar a língua”. “Impressionado com a passividade e a inércia dos cristãos que não ousam levantar a voz”, D. Jorge Ortiga, que presidiu a eucaristia solene do nascimento de São João Baptista, no Parque de São João da Ponte, deixou o recado: “falem, escrevam e sirvam-se dos meios de comunicação social”.



D. Jorge Ortiga, que falava durante a homilia daquela eucaristia, lamentou que corram “notícias alheias ao espírito cristão”, considerando urgente “reconhecer que a palavra deve voltar à boca dos cristãos”. E o prelado explicou: “alguns impõem as suas ideologias e critérios de vida e os cristãos assistem passivamente e deixam que a sociedade se desenvolve sem alma nem sentido”.



E aqui João Baptista dá o exemplo. “Proclamou a verdade e denunciou os erros daquela época. Era este exemplo que gostaria de deixar, este ano, na festa de São João. Zacarias (pai de São João Baptista) perdeu a voz mas recuperou-a para falar da verdade no templo. João não se intimidou e proclamou a doutrina, correndo risco de vida. Dois exemplos a alertar a Igreja de hoje para a necessidade de perder o medo de vir para a praça pública”, frisou.



Na Arquidioces de Braga vive--se o ano da Fé Contemplada. Por isso, D. Jorge Ortiga deixou o apelo: “há muitos cristãos que deveriam falar no âmbito restrito do círculo dos amigos, masdeviam também procurar as praças públicas da comunicação social. Muitas leis vão passando porque não se exercita uma cidadania activa e interventiva”.



E o arcebispo primaz alertou: “iremos lamentar-nos mais tarde e os nossos herdeiros condenarão a nossa reduzida consciência de missão”. Os resultados podem não ser imediatos, mas “na hora justa, a verdade germinará, desde que semeada no tempo oportuno”, assegurou.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas