Mais de um milhar de participantes no Passeio de Bicicleta Dia 1 de Portugal

Mais de um milhar de participantes marcou presença no Passeio de Bicicleta “Dia 1 de Portugal” promovido pela Associação de Ciclismo do Minho no dia 24 de Junho em Guimarães. Delmino Pereira, José Mendes, Cândido Barbosa, Allan Cocato, José Manuel Freitas e Pedro Lopes foram algumas das presenças na iniciativa que assinalou a Batalha de São Mamede de 1128.



Com um balanço extremamente positivo, o Passeio de Bicicleta 'Dia 1 de Portugal” reuniu na “festa do ciclismo de lazer” mais de um milhar de participantes, número que superou as melhores expetativas. Aliando o desporto, a cultura e a história, o Passeio de Bicicleta 'Dia 1 de Portugal', promovido com o apoio da Câmara Municipal de Guimarães e da Liberty Seguros, entre outras entidades, pretendeu incentivar a prática desportiva e a utilização da bicicleta como opção de mobilidade, para além de assinalar uma importante data histórica, a Batalha de São Mamede (24 de Junho de 1128) que viria a ser designada como 'a primeira tarde portuguesa'.



Promovido pela Associação de Ciclismo do Minho desde 2009, o Passeio de Bicicleta Dia 1 de Portugal tem a particularidade de proporcionar momentos de interação e de convivência com figuras públicas e ícones do desporto, para além de possibilitar a participação de toda a família. Ao momento da partida associaram-se Vítor Dias, Diretor da Direção Regional do Norte do IPDJ, Amadeu Portilha, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, assim como os vereadores José Bastos e Torcato Ribeiro, entre outras individualidades.



A iniciativa foi de participação gratuita, tendo os participantes recebido uma t-shirt oficial oferecida pela Liberty Seguros e participado no sorteio de diversos prémios oferecidos pelos parceiros do evento. A 9ª edição do Passeio de Bicicleta Dia 1 de Portugal teve dois percursos de dificuldade baixa (passeio e mini passeio) e um trilho de BTT (promovido em parceria com a Erdal), procurando-se assim incentivar a participação de todos os interessados, independentemente da idade e da condição física. Com partida junto ao Estádio D. Afonso Henriques, o percurso inicial do Passeio Dia 1 de Portugal percorreu o Centro Histórico de Guimarães pelos três grupos de inscritos. O Trilho de BTT, uma das três opções de participação, foi promovido em parceria com a ERDAL - Escolas de Referência de Desportos de Ar Livre e procurou proporcionar aos participantes paisagens únicas e deslumbrantes, muitas delas até agora inacessíveis em percursos de BTT.



Delmino Pereira (ex-ciclista e Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo), José Mendes (Campeão Nacional de Ciclismo de Estrada / Bora-hansgrobe), Cândido Barbosa (ex-ciclista, Allan Cocato (ex-voleibolista), Pedro Lopes (Seissa | Ktm-bikeseven | Matias&araújo | Frulact), Filipe Brito (Controlsafe I Aggelos I Famabike), os sócios honorários da ACM José Manuel Freitas, José Luís Galdamez e Francisco Marinho, entre outros, foram algumas das presenças.



Referência ainda para a presença de participantes com bicicletas antigas, vestidos à época, assim como de atletas das seguintes equipas e grupos: Abram Alas BTT, Abre Trilhos, ACDAR ao Pedal, Amadeu Bastos Serralharia - Alumínios - Lixa, Amigos do Aro, Anjos Bike, Aro 27, Arq3design / Bikesmile, Associação de Cicloturistas de Felgueiras, Associação de Paraquedistas de Guimarães, Atlético da Madalena, Aves do Pedal, Bais na Bike, Bike & Friends, Bike Estrada Melgaço, Bike Friends, Bike Zone - Guimarães, Bike&friends, BTT Caminhos Fracos, BTT Cerca, BTT Costa e Silva, BTT Dogs, BTT Kedas Fixes, BTT Margens do Cávado, BTT Pedal Berço, BTT Selho, BTT Serzedo, BTT Team Carlos Carvalho, BTT Torcatense / Casa Myzé / Qüer, BVG Biketeam, CC Monção, Centro de Recreio Camiliano / Garbo / Módulo 60, Cercigui, Clube BTT Seia, Clube Ciclismo - Fafe a Pedalar, Clube Cicloturismo de Calvos, Comandita 2000, Compedal, Conde Runners, Controlsafe I Aggelos I Famabike, CR Candoso, Doyourun, Elos (a)rebentabos, Escola de Ciclismo Carlos Carvalho, Feitos Pro Monte / Only Bike´s / Reflexo da Ideia, Filfogo, Getpro / Linhas Afemar / Torcatense, Gomba, Grab / Parafusos, Grab, Grupo Desportivo da Gôma, GTC, Gteam, Guimarunning Moscada, Guimatrilhos, Índios do Monte, Índios dos Pedais, Irmandade / Dias Alumínios, J. Alves Oficinas Auto, Joane BTT / Trilhosbike, K Mara BTT, Lentos, Likebike Specialized, Medelo em Movimento, Monta Kabras, Mouquim / Afacycles / Eugénios / Bargauto, Noog Sunglasses, Olhares Curiosos, Os Rodas Tortas, Pandocas BTT Team, Parafusos BTT, Patos Bravos, Paulidiana, Pinheiro BTT, Proservice Team BTT, Quarteto Fantástico, Quedabike, Ripenabike, Rompe Rodas, Rotas & Trilhos, Seissa | Ktm-bikeseven | Matias&araújo | Frulact, Serzedelo BTT, Só Trilhos BTT, Soares Running, T.T.T. Todo Tipo de Terreno, Team Arões, Team Bike Brothers, Terra.come, The Slowriders, Trilhos & Pegadas, Trilhos de Reconhecimento, Triunfosolido, Velhinhos, Vimaranes BTT e Xaimites BTT.



Embora maioritariamente provenientes de várias freguesias do concelho de Guimarães, o Passeio de Bicicleta Dia 1 de Portugal registou a presença de participantes oriundos das localidades de Anadia, Aveiro, Barcelos, Braga, Caminha, Celorico de Basto, Esmoriz, Esposende, Estarreja, Fafe, Felgueiras, Gondomar, Gouveia, Lousada, Maia, Marco de Canaveses, Matosinhos, Melgaço, Monção, Mondim de Basto, Ovar, Paços de Ferreira, Paredes, Paredes de Coura, Porto, Póvoa de Varzim, Ribeira de Pena, Santo Tirso, São João da Madeira, Seia, Valença, Viana do Castelo, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia, Vila Real e Vizela.



Nas edições anteriores o Passeio de Bicicleta Dia 1 de Portugal integrou a programação de Guimarães 2012 - Capital Europeia da Cultura, de Guimarães 2013 - Cidade Europeia do Desporto, foi o evento escolhido pelo Comité Olímpico de Portugal para assinalar o Dia Olímpico (2013), integrou o programa oficial das Comemorações dos 8 Séculos da Língua Portuguesa (2014) e o programa do centenário do Centro Juvenil de São José (2015). Em 2018 assinala-se o décimo aniversário de realização ininterrupta do Passeio de Bicicleta Dia 1 de Portugal.



O Passeio de Bicicleta Dia 1 de Portugal contou, entre outros, com os seguintes apoios: Câmara Municipal de Guimarães, Federação Portuguesa de Ciclismo, Liberty Seguros, Cision, Arrecadações da Quintã, Raiz Carisma - Soluções de Publicidade, POPP Design, Tempo Livre / Centro de Medicina Desportiva de Guimarães, Vitrus Ambiente, Salvaggio, Controlsafe, Eyemotion, AFAcycles, Guimarpeixe, Hotel ibis - Guimarães, Enfcare - Serviços de Enfermagem, Lda., Interfios, Pevigel, FOX, FNAC - Guimarães, Junta de Freguesia da Costa, Escola EB 2,3 João de Meira e Ciclismo a Fundo (revista oficial).



