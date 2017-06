Fafe: Grupo ‘Amigos de Quinchães’ inaugura nova Sede

Foi, hoje, inaugurada a nova sede do Grupo Cultural Recreativo e Desportivo 'Os Amigos de Quinchães”.



A colectividade ainda não dispunha de sede própria, passando agora a contar com este espaço tão importante para a freguesia e que representou um investimento total de 24 mil euros, apoiado pela Câmara Municipal com uma verba de 12 mil euros.



Raul Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Fafe, marcou presença na inauguração, revelando “a satisfação que a Autarquia tem por ver melhorados e modernizados os equipamentos das freguesias.

A descentralização do investimento é um dos objectivos que temos mantido, como forma de alargar também às freguesias a possibilidade de darem respostas às necessidades da população.

Esta sede representa uma conquista para o Grupo Cultural Recreativo e Desp ortivo 'Os Amigos de Quinchães”, tendo, agora, acesso, a um espaço mais amplo, moderno e confortável.

Estamos muito satisfeitos por vermos mais uma obra concluída, ao abrigo do protocolo de delegação de competências assinado com a Câmara, e que representa um passo importante para a freguesia. ”





O Presidente dos ‘Amigos de Quinchães’, Jorge Sousa, aproveitou a altura para agradecer o apoio da Câmara Municipal e de todos que colaboraram na costrução desta nova sede, revelando a importância que este espaço representa para o grupo.



Celeste Antunes, Presidente da Junta de Quinchães, revelou “grande satisfação por ver a freguesia equipada com mais um espaço de qualidade que representa uma conquista importante para o Grupo.”



*** Nota da C.M. de Fafe ***

