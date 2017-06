Corrida de S. João, a nova tradição das festas de Braga

autor Redacção num. de artigos 32824

O São João de Braga, festa de imensas tradições, tem agora uma nova, a EDP Corrida de S. João de Braga que, mais uma vez, encheu as ruas da cidade com milhares de atletas que ajudaram a bater o recorde de participantes do evento.



Com uma Corrida de 12 km cronometrados e com 5 km dedicados à caminhada, o tiro de partida foi dado pela Vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Braga, Sameiro Araújo, num dia quente, mas suficientemente agradável para a prática do desporto.



Foram muitas as famílias que em grupo e de forma animada foram, em ritmo de S. João, percorrendo o percurso que passou pelo centro histórico da cidade de Braga.



Miguel Ribeiro, do Olímpico Vianense, foi o primeiro classificado com o tempo de 35:40, confirmando a sua boa forma e outros resultados recentes de igual nível.



Daniel Pinheiro, do Maia A. C., outro atleta de relevo nacional com bons resultados obtidos recentemente, chegou apenas sete segundos depois do primeiro classificado, com o tempo de 35:47.

Hélder Santos, do Sporting C. P., atingiu o terceiro lugar, com 35:59, confirmando assim o forte equilíbrio registado entre os três primeiros classificados.



A Vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Braga, Sameiro Araújo, e Marta Marques da EDP, foram responsáveis pela fita de meta desta prova.



Silvana Dias, do S. L. Benfica, chegou na primeira posição feminina ao minuto 40:32, com Filomena Costa, do ACD Jardim da Serra, a ficar em segundo lugar, com 40:57, e Vanessa Carvalho, a correr em casa, representando o S. C. Braga, com 41:23, ficou na terceira posição.



A cerimónia de pódio, que contou também com a presença do Dr. Ricardo Rio, Presidente da Câmara Municipal de Braga, foi marcada por um momento especial. A vertende solidária deste evento contemplou a entrega à Refood de Braga 100%, pela Bosh, representada por Lutz Welling, Diretor Comercial da Boshc Car Multimedia Portugal, um cheque no valor de 10.000€. Aurora Cunha, embaixadora Liberty Seguros, esteve também presente neste momento solidário.



A missão do projecto Refood é diminuir a fome no ambiente urbano ao dirigir refeições (excedentes) diretamente às pessoas que passam fome nas zonas mais próximas das fontes de doações. O projecto ReFood Braga 100% tem três grandes objectivos: resgatar o excedente alimentar preparado e não vendido (por restaurantes, hotéis e instituições), proporcionar alimentos a pessoas com carências alimentares e procurar envolver a comunidade no desenvolvimento, operacionalização e apoio a este projeto.



Terminou assim a 4ª edição da EDP Corrida de S. João de Braga, uma nova tradição inserida na no programa de comemorações das Festas de São João da cidade.



comentários