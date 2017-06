Fafe: Inauguradas obras de requalificação do Polidesportivo de Marinhão

Foram inauguradas, na tarde de ontem, as obras de requalificação do Polidesportivo de Marinhão, em Moreira de Rei, freguesia de Fafe.



O Presidente da Câmara Municipal, Raul Cunha, marcou presença na cerimónia e aproveitou para destacar a importância das colectividades no concelho.



“Felizmente, o nosso concelho tem várias associações desportivas e culturais que fazem um trabalho meritório e empenhado nas várias freguesias. É, por isso, de toda a justiça que a Câmara apoie estes projectos de requalificação, de forma a proporcionar as melhores condições. Se queremos que os nossos jovens pratiquem desporto, temos a obrigação de lhes dar as condições necessárias para isso.”



/> O Presidente da Junta de Freguesia de Moreia de Rei, Diamantino Lopes, agradeceu o apoio e constante colaboração da Câmara Municipal na concretização do projecto, revelando a importância que este novo espaço representa para a freguesia.



Este projecto de requalificação compreendeu o restauro do pavilhão, a colocação de relva sintética, pintura, arranjos exteriores e sistema de rega.



Com um investimento na ordem dos 30 mil euros, a empreitada foi desenvolvida ao abrigo do Protocolo entre a Junta e a Câmara Municipal.



A obra representa um passo importante para a freguesia que vê agora as condições melhoradas para a prática desportiva.



