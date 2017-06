Escola do Bairro encerra ano com jogos tradicionais e danças

Domingos Alves, vogal para a Educação e Cultura da Junta de Freguesia de S. Vicente e Jorge Amado, director do agrupamento de escolas Dr. Francisco Sanches, marcaram presença na festa de final de ano da escola EB1 do Bairro da Misericórdia.



Foram realizadas diversas actividades lúdicas, nomeadamente danças rítmicas e jogos tradicionais

Entretanto, foi com especial agrado que o autarca vicentino tomou conhecimento “in loco” de pequenas obras de reparação no edifício da escola e que na altura ainda decorriam.



Na festa, para além dos responsáveis já referidos, participaram também muitos pais, encarregados de educação e toda aquela comunidade educativa



No final, houve um lanche e votos de boas férias por parte de Domingos e Alves Jorge Amado.



*** Nota da Junta de Freguesia S. Vicente ***



