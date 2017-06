Tiago Ferreira vice-campeão mundial

O português Tiago Ferreira foi hoje o segundo classificado no Campeonato do Mundo de Maratona BTT (XCM), uma corrida disputada em Singen, Alemanha, que se decidiu ao sprint, com triunfo do austríaco Alban Lakata.



Os 98 quilómetros da maratona germânica eram marcados por muito terreno a rolar, o que obrigou os trepadores mais fortes a aproveitar as poucas subidas do terreno. Foi o que fez Tiago Ferreira, na defesa do título mundial conquistado na época passada.



“Nos poucos topos aumentei o ritmo, sem ir ao limite, mas testando os adversários e tentando reduzir o grupo da frente. Ficou um grupo com cerca de dez corredores. Na subida mais longa em alcatrão, eu e o Lakata acelerámos, reduzindo a frente da corrida a quatro corredores”, explica Tiago Ferreira.



O quarteto era constituído pelo corredor português, pelos austríacos Alban Lakata e Daniel Geismayr e pelo holandês Mathieu van der Poel. A cerca de 15 quilómetros do fim, após nova investida de Tiago Ferreira e de Alban Lakata, o holandês ficou para trás. A corrida acabaria disputada ao sprint.



Alban Lakata impôs-se, com 3h17m25s, Tiago Ferreira foi segundo, a 1 segundo, o mesmo tempo do terceiro, Daniel Ge ismayr. “No último quilómetro, eu e o Alban Lakata forçámos mais uma vez para discutir o triunfo. Ele foi mais rápido. É um justo vencedor e dou-lhe os parabéns”, resume o viseense.



O selecionador nacional de BTT, Pedro Vigário, mostrou-se feliz com o desempenho de Tiago Ferreira. “Foi mais um dia espectacular do Tiago. Fez uma excelente corrida, a nível tático e físico, escrevendo outra página brilhante do ciclismo português. Merece por tudo aquilo que trabalhou para aqui se apresentar ao mais alto nível”, afirma Pedro Vigário.



Foi o terceiro pódio consecutivo de Tiago Ferreira em grandes competições internacionais. Em 2016 foi vice-campeão europeu e campeão mundial. Hoje conseguiu a medalha de prata no Campeonato do Mundo. Em agosto irá discutir o Campeonato da Europa.



Portugal também esteve representado por Luís Leão Pinto e por José Dias. O primeiro esteve bem, na fase inicial da corrida, mas uma queda acabaria por deixá-lo fora da prova. José Dias estreou-se em bom nível em mundiais de XCM, rodando perto da cabeça de corrida na primeira metade da prova, cedendo apenas na fase final, terminando no 40.º lugar - entre quase 200 participantes -, a 13m03s.



