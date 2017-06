Esposende incentiva ao investimento

O Município de Esposende deu mais um passo com vista à captação de investimento para o concelho, ao aprovar, por unanimidade, o Projecto de Regulamento de Concessão de Incentivos ao Investimento. “É funda- mental disponibilizar um ambiente favorável ao investimento, respondendo com energia e com acções de efeito imediato, alicerçadas numa visão de futuro”, defende o presidente da Câmara Municipal de Esposende, Benjamim Pereira.



Decorrido o prazo para a apresentação de contributos, o projecto será agora sujeito a discussão pública. Após a publicação em Diário da República, os interessados disporão de um período de trinta dias úteis para formular reclamações, observações ou sugestões, findo o qual o documento será submetido à Assembleia Municipal para aprovação.

Entra, assim, na fase final o processo para dotar o Mmunicípio de uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento económico, incentivando o investimento empresarial no concelho.



Como factores estratégicos e de estímulo, a câmara municipal propõe um conjunto de incentivos, nomeadamente reduções e isenções de taxas e concessão de benefícios fiscais, assegurando aos investidores e empreendedores a oportunidade para a concretização dos seus negócios no concelho.



Apesar de estas medidas se traduzirem numa perda de receita para o município, Be njamim Pereira realça que “constituem uma mais-valia, uma vez que contribuirão para tornar o nosso território mais atractivo para potenciais investidores, com a vantagem de contribuírem também para a criação de postos de trabalho”. O autarca clarifica que, entre várias áreas de negócios, também as actividades económicas relacionadas com as fileiras da Agricultura/Floresta e Produtos de Base Regional poderão beneficiar dos incentivos.



Benjamim Pereira relembra que o regulamento o está associado a outras medidas tendentes à captação de investimento e ao desenvolvimento económico, de que é exemplo o Centro de Negócios, espaço dedicado ao empreendedorismo e ao coworking.

Entretanto, o Município de Esposende vai avançar com a Concessão de Incentivos ao Investimento, dando início ao procedimento administrativo de elaboração do respectivo regulamento.



A intenção é criar um conjunto de regras e princípios que permitam dotar o município de uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento económico, incentivando o investimento empresarial no concelho.

Assim, associa- do aos incentivos já existentes, Esposende pretende oferecer um conjunto mais alargado de benefícios para quem se instale e crie postos de trabalho no concelho, bem como para os agentes que pretendam ampliar os seus negócios, ou criar novos projectos.

