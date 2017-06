José Rodrigues surpreende no ETCC em Vila Real com presença no pódio na primeira corrida

Uma presença no pódio na quarta jornada do ETCC (Campeonato da Europa de Viaturas de Turismo), disputada em Vila Real este fim-de-semana foi o resultado positivo que José Rodrigues conseguiu.



Fazendo uma pausa no TCR Germany, o Campeonato Alemão de Turismo, o piloto de Braga voltou ao circuito transmontano onde o ano passado tinha vencido uma corrida no Campeonato Nacional e desta vez conseguiu o terceiro lugar na primeira corrida, pois a segunda foi muito curta com apenas quatro voltas.



Começando por ser terceiro na qualificação, José Rodrigues arrancou muito bem para a primeira visita à pista, ascendo de imediato ao segundo posto, mas com as grandes disputas que se deram de imediato, e como este campeonato não é o seu, preferiu jogar pelo seguro e caiu para o quarto lugar. A partir dai encetou uma luta brava com que seguia na sua frente que durou quase até ao final, pois na derradeira volta o piloto bracarense conseguiu finalmente consumar a ultrapassagem e cortar a meta no terceiro lugar: “Arranquei muito bem e acho que foi uma grande corrida. Ainda forcei um pouco no início, mas depois optei por fazer a minha corrida. Na parte final, achei que era possível chegar a terceiro e consegui”, disse o piloto, acrescentando: “Fiz a segunda volta mais rápida da corrida, e fui o melhor dos Honda. Os Seat estavam muito rápidos num dos sectores da pista, mas mesmo assim provei que posso andar rápido em qualquer campeonato”, relembrou o piloto que esteve com o apoio da Momo e Restaurante M. Sparken.



Tudo se conjugava para que a segunda corrida voltasse a se disputada, mas logo na parte inicial um despiste obrigou à entrada do Safety-Car. Mais tarde, novo acidente, este mais demorado na reposição de todas as condições para a corrida, pelo que a organização decidiu por anular a corrida em virtude do horário rígido do WTCC (Campeonato do Mundo de Viaturas de Turismo). Na sequência, José Rodrigues não teve tempo para ir além do quarto lugar: “Acho que dava para conquistar outro pódio, mas não houve tempo para isso. Arranquei em quinto, muito bem, cheguei a quarto, mas depois a corrida terminou”, concluiu o piloto com o apoio do Sport Lisboa e Benfica, BP Ultimate, McDonald`s Braga, General Autocentro, Raceland, Duoseg, Ryan Motorsport, Pronto - Lojas de Conveniência, Rodareas, Camac, MOMO, Restaurante M. Sparken, GEN Motosport e JAS Motorsport.





