Município de Viana do Castelo lança prémio de Reabilitação Urbana

Com o objectivo de distinguir e prestigiar boas práticas em acções de reabilitação de edifícios não públicos desenvolvidas em todo o concelho, a Câmara Municipal de Viana do Castelo vai promover o Prémio de Reabilitação Urbana.

O prémio visa valorizar e promover a divulgação de trabalhos de reabilitação desenvolvido no espaço urbano por projectistas, construtores e promotores; valorizar e disseminar as boas práticas no âmbito da reabilitação; contribuir para a divulgação do conhecimento e de experiências inovadoras; e contribuir para o interesse dos cidadãos pela preservação e revitalização do património construído e das áreas urbanas.



A entrega desta primeira edição do prémio terá lugar a 8 de Setembro e integra o programa de Reabilitação Urbana.

De destacar que Viana do Castelo dispõe de Áreas de Reabilitação Urbana e um Regime de incentivos que não é mais do que um instrumento de apoio aos agentes do sector, proprietários, profissionais, prestadores de serviços, entre outros. Isto porque o município disponibilizou um conjunto de incentivos (taxas e isenções fiscais), a isenção do IMI por um período de 5 anos para edifícios alvo de ações de reabilitação, do IMT nas aquisições de prédios urbanos ou frações autónomas de prédios urbanos destinadas exclusivamente à habitação própria e permanente, da dedução no IRS e IRC e do IVA a 6 por cento, bem como da redução, em 50 por cento do valor final, das taxas de urbanização e edificação, e de 100 por cento das taxas de ocupação de domínio público.



Em marcha está também o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que permitirá um investimento, até 2020, de 17 milhões de euros em trinta diferentes projectos, cuja intervenção será focada nas áreas de reabilitação urbana entretanto criadas.

Financiado pelo Portugal 2020, este programa visa a qualificação do sistema urbano, mediante três diferentes planos: o Plano de Mobilidade Sustentável, o Plano de Acção de Regeneração Urbana e o Plano de Acção Integrada para as Comunidades Desfavorecidas.

