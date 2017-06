Plano Estratégico de Reabilitação Urbana de Monção aponta para 24 projectos

autor Redacção num. de artigos 32833

O Plano Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), apresentado pelo presidente da Câmara Municipal de Monção, Augusto Domingues, aponta para 24 projectos estruturantes no valor global de 20 milhões de euros. “Trata-se de um plano de longo prazo que pretende reforçar a centralidade e atratividade de Monção e transmitir um sinal muito claro à iniciativa privada que vale a pena investir em Monção”, defendeu Augusto de Oliveira Domingues.



O documento esteve em audiência pública entre os dias 10 de Maio e 18 de Junho, tendo recebido quatro comentários escritos. Entretanto, esta quinta-feira é votado na Assembleia Municipal.

Reabilitação do parque edificado, promoção do empreendedorismo, aproximação à zona ribeirinha, valorização dos recursos endógenos, fortalecimento da identidade local, qualificação da oferta turística, melhoria dos espaços urbanos, reforço da mobilidade suave e consolidação da ligação transfronteiriça são os eixos estratégicos deste plano.



Uma estratégia de longo prazo, entre 10 a 15 anos, sendo que alguns dos projectos em causa já estão concluídos ou em fase de execução e outros aguardam o tempo certo com o financiamento adequado.

O plano refere alguns finalizados como a recém-inaugurada Casa da Música/Sede da Banda Musical de Monção, outros em execução como a zona do Porcalho e ainda outros em fase de arranque como a requalificação da Praça da República e arruamentos envolventes.



O documento propõe também a reabilitação integral do casco muralhado, revitalização do baluarte/largo do Souto, recuperação/adaptação da Casa Souto D’ Rei em Museu Municipal, requalificação da Praça Deu-la-Deu, e beneficiação do eixo viário da Rua da Veiga Velha/Rua D. Afonso Henriques/Largo Dr. Oliveira e Silva.

Neste capítulo, referência para a requalificação integral da Avenida Afonso III, envolvente da antiga estação da CP. O documento contempla a continuação de investimento nesta zona nevrálgica de entrada no centro.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas