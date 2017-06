Inaugurado o Centro de Ciclismo do Minho - Guimarães

A inauguração do circuito de BTT XCO, no Parque Desportivo e de Lazer de Souto Santa Maria - Guimarães, realizou-se hoje no âmbito das comemorações do 'Dia Um de Portugal'.



Estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança e respectivo executivo, Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira, Presidente da União de Freguesias de Souto Santa Maria, Souto São Salvador e Gondomar, Dionísio Ribeiro e respectivo executivo, Presidente da Associação de Ciclismo do Minho, José Luis Ribeiro e restantes membro da direcção bem como centenas de convidados.



O projeto do Centro de Ciclismo do Minho - Guimarães, está dividido em três fases: um circuito permanente de BTT Cross Country Olímpico (XCO), uma rede de percursos de BTT e a criação de condições para acolhimento de estágios e de partidas e chegadas de competições de várias vertentes do ciclismo.



Depois de uma inspeção técnica de elementos da União Ciclista Internacional (UCI) e da Federação Internacional de Desporto Universitário (FISU), o Centro de Ciclismo do Minho já viu confirmada a sua escolha para a realização em 2018 da prova de Cross Country Olímpico do Campeonato do Mundo de Ciclismo Universitário.



Além do Centro de Ciclismo do Minho, que integra a primeiro circuito permanente de BTT XCO da região norte do País, o Parque Desportivo e de Lazer de Souto Santa Maria possui ainda um pavilhão desportivo, circuito de manutenção, parque infantil e parque de merendas, entre outras valências.



