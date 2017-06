Ricardo Ribas e Marisa Barros triunfam na 5.ª Meia Maratona de Guimarães - Corrida dos Conquistadores

Ricardo Ribas (Benfica) e Marisa Barros (Salgueiros) foram os grandes vencedores da 5.ª Meia Maratona de Guimarães - Corrida dos Conquistadores, prova que juntou 7.400 atletas, distribuídos entre a corrida princial de 21km, Mini de 10km e a Caminhada de 5km, naquele que é o recorde a nível de participantes.

Para além da marca geral, Ricardo Ribas estabeleceu também um novo recorde da Meia Maratona, ao cortar a meta em 01:07.12, numa disputa ao sprint até ao final, com Tiago Costa (Benfica) a terminar logo atrás (01:07.13), o mesmo tempo de José Moreira (Sporting).



“Tinha dito ao Paulo Costa [organização] que este ano vinha cá para ganhar e para bater o recorde do percurso. Claro que todos os anos o percurso tem alterado, mas pode dizer-se que é a melhor marca na Meia Maratona de Guimarães e estou feliz por isso. A organização está de parabéns, muita gente, um ambiente fantástico e um percurso espectacular”, contou Ricardo Ribas ao Correio do Minho, revelando ter sido “um bom teste” para a preparação do campeonato do mundo, que se v ai realizar a 6 de Agosto.



No feminino, Marisa Barros precisou de 01:19.13 para ultrapassar a meta e festejar a vitória em Guimarães pela terceira vez, depois de ter ganho em 2014 e 2016: “correu bem, senti-me bem, apesar de algumas dificuldades. O percurso que gostei mais foi em 2014, mas este ano o percurso é muito bonito, a partida é fantástica pelo cenário, mas torna-se um bocadinho perigoso, porque começa logo a descer, com muito paralelo e obriga a ter cuidados”, sublinhou.



Visivelmente satisfeito com o sucesso da prova, o vice-presidente da autarquia, Amadeu Portilha, destacou as “alterações no percurso, que resultaram muito bem, com a partida da colina sagrada, um local simbólico”, naquela que diz ter sido “uma belíssima prova”. “Temos a sorte de viver numa cidade que é património da humanidade, com os atletas a percorrerem as ruas do centro histórico e com um número recorde de participantes. O balanço é extraordinariamente positivo, foi uma belíssima prova de promoção do desporto em Guimarães”.

