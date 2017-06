Inaugurado Polidesportivo em Caldas das Taipas

Inauguração do novo Polidesportivo em Caldas das Taipas aconteceu no âmbito das comemorações da cidade de Guimarães, com o descerrar da placa pelo Presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança, e pelo Presidente da Cooperativa Taipas Turitermas, Ricardo Costa.



A cerimónia contou com uma visita guiada ao Polidesportivo, balneários e às novas Instalações de Apoio ao Parque de Campismo, seguida dos discursos de Ricardo Costa, Presidente da Cooperativa Taipas Turitermas, Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães e de Constantino Veiga, Presidente da Junta de Freguesia de Caldas das Taipas.



No seu discurso, Ricardo Costa, falou da difícil d ecisão que teve de tomar em 2009, na altura em que tomou posse da Direção da Taipas Turitermas, de fechar o recinto ao público; uma decisão difícil mas necessária para projetar o futuro daquele espaço, com uma obra arquitectónica de excelência e que pretende ser um marco da vila e no concelho. Já Domingos Bragança corroborou que a nova obra é uma referência para o concelho e que valoriza o património histórico, cultural e desportivo da vila termal.



No decorrer do fim-de-semana da inauguração houve ainda um open-call às associações desportivas da vila, que marcaram presença durante o dia 24 e 25 de Junho e que ocuparam o novo Polidesportivo das Taipas com variadas exibições.

