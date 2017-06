SC Braga anuncia contratação de irmãos Nuno e Manuel Namora

A SC Braga, SAD anunciou a contratação dos jogadores Nuno Namora e Manuel Namora contratos válidos para as próximas três temporadas desportivas, prevendo em ambos os casos opções para mais duas épocas.



Os irmãos Nuno (defesa) e Manuel (avançado), ambos com 19 anos já completos em 2017, vão integrar o plantel do SC Braga B depois de terem terminado o seu percurso de formação ao serviço do Rio Ave FC e após anteriores passagens por FC Porto e Boavista FC.



Nuno Namora fez em 2016/17 uma época de grande regularidade no Campeonato Nacional de Juniores, o mesmo se aplicando a Manuel, que foi um dos goleadores em destaque, facto que lhe valeu inclusive a integração nos trabalhos da Seleção de Sub-19.

