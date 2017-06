Cabeceiras de Basto com eventos que dinamizam a economia local

Depois do Rally de Portugal em maio, este fim de semana, dias 24 e 25 de junho, realizou-se o Racing Festival - II Especial Sprint que atraiu milhares de aficionados pelo desporto automóvel quer ao centro da vila de Cabeceiras de Basto, quer ao alto do monte da Senhora da Orada.

Para além das magníficas exibições dos pilotos em prova na Super Especial Urbana de sábado à noite e domingo à tarde na vila, bem como na Super Especial em Linha Sra. da Orada ontem de manhã, o evento ficou também marcado pelo show dado pelos pilotos drift que tiveram na Rotunda da Europa um palco privilegiado para as suas fantásticas exibições.



Já no próximo dia 28 de julho mais um evento desportivo de ciclismo em estrada destinado à categoria de juniores, promovido sob a égide e cooperação com a UVP - Federação Portuguesa de Ciclismo atravessará o nosso concelho.

Trata-se da primeira etapa do ‘Grande Prémio do Minho 2017 - Juniores’ que terá partida e chegada na vila de Cabeceiras de Basto, passando por Painzela, Cabeceiras de Basto (S. Nicolau) e Bucos, seguindo para Póvoa de Lanhoso. No regresso, o pelotão de jovens ciclistas entrará no concelho pela EN 206, passando pela Faia, descendo depois pela Av. Capitão Elísio de Azevedo até às Tojeirinhas, no Arco de Baúlhe. Daqui seguirá por Basto e Alvite entrando na vila pelo Pinheiro, seguindo até à Ponte de Pé, Campo do Seco e meta na Av. Dr. Francisco Sá Carneiro.

Mais uma prova que contribuirá para a dinamização desportiva e socioeconómica do Município, conferindo-lhe um papel de destaque no decurso da importante competição do calendário nacional de ciclismo.



Em agosto, mais concretamente no dia 10, o nosso concelho recebe a 79ª Volta a Portugal em Bicicleta que vai passar nos centros das vilas de Cabeceiras de Basto e do Arco de Baúlhe, mais um dia que ficará certamente marcado por momentos de grande animação e entusiasmo, onde se aguarda também a presença de milhares de pessoas.



O evento deste fim de semana trouxe ganhos económicos para o alojamen to local e restauração mas também para as gasolineiras e restante comércio em geral, uma vez que o frenesim não se verificou apenas no fim de semana mas também nos dias que antecederam o Racing Festival que foi um verdadeiro sucesso.



Os condicionalismos verificados no centro da vila e na ER 206 justificaram-se não só pela passagem das potentes máquinas, como também por questões de segurança a que a Câmara Municipal dá tolerância zero.

Este tipo de evento exige grande logística e o presidente da Câmara, Francisco Alves, destaca, a este propósito, o grande empenhamento e trabalho dos funcionários da Câmara, divididos por equipas, que no sábado e domingo estiveram em permanência no local, sempre atentos e disponíveis a acorrer a todas as situações.

Nota, ainda, para o facto de no final de domingo, em menos de 2 horas, tudo ter voltado à normalidade no centro da vila. Para além da recolha de todos os dispositivos de segurança utilizados, também as limpezas foram devidamente efetuadas.



A Câmara Municipal destaca, ainda, a fantástica colaboração da GNR e agradece ao seu comandante e a todos os militares pelo empenhamento e trabalho neste evento, agradecendo, igualmente, a colaboração dos Bombeiros Cabeceirenses.



A autarquia cabeceirense que organizou este evento em conjunto com o CAST - Clube Automóvel de Santo Tirso - reconhece e agradece também a todos os seus elementos pela sua dedicação e trabalho. Deixa, ainda, o seu reconhecimento a todos os pilotos em prova e aos pilotos drift, agradecendo especialmente a presença de todos os pilotos de Cabeceiras de Basto.



A Câmara Municipal agradece igualmente aos milhares de pessoas que assistiram e aplaudiram este brilhante Racing Festival que deixou marcas não só nas nossas estradas como também nos corações de todos os que tiveram a oportunidade de experienciar a adrenalina, a velocidade, a perícia e o espetáculo que esteve ao seu melhor nível.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Cabaceiras de Basto ***

