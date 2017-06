Meia centena de alunos de todo o país na semana “That’s All Digital” do IPCA

Cinquena alunos de escolas secundárias de todo o país participam, entre hoje e o próximo sábado , na academia “That’s All Digital - Semana do Digital” do IPCA. O programa inclui atividades dentro do Campus, com experiências digitais, audiovisuais, de robótica e de simulação empresarial/desafios de gestão. Procura, também, dar a conhecer a região e a cidade de Barcelos.



O objetivo é proporcionar uma experiência única e enriquecedora para todos os participantes, permitindo-lhes o contacto com uma nova realidade, experimentar novos desafio e levar consigo o que de melhor o IPCA e a região têm para oferecer.



Na academia “That’s All Digital”, estes 50 jovens, selecionados entre mais de 200 candidatos, terão assim a oportunidade de participar numa experiência inesquecível.



Na terça-feira, depois de uma manhã dedicada às tecnologias de captura de movimentos para videojogos, passarão a tarde no Óquei de Barcelos, onde terão contacto com a modalidade e com as tecnologias utilizadas.

Na quarta-feira, o programa será preenchido, de manhã, com atividades relacionadas com os drones e algumas das tecnologias aplicadas na área da medicina. A tarde será dedicada ao mundo do audiovisual, designadamente com a visualização de filmes de animação criados no IPCA e que têm recebido vários prémios nacionais e internacionais.



A quinta-feira será inteiramente dedicada a explorar a região do Gerês, ficando a conhecer um dos mais belos parques naturais do país.



A próxima sexta-feira será preenchida com a participação em workshops na área da gestão e do marketing, seguindo-se uma visita à P&R Têxteis, empresa de Barcelos onde são produzidos fatos de atletas de elite como Usain Bolt e Nelson Évora.



A Semana do Digital do IPCA termina no sábado de manhã, com uma visita ao Museu de Olaria, em Barcelos, e um ateliê dedicado ao artesanato.

A academia “That’s All Digital” é uma organização conjunta do IPCA e da Forum Estudante.



