Carvalho Guerra é presidente da Comissão de Honra de Ricardo Rio

Francisco Carvalho Guerra será o presidente da Comissão de Honra da candidatura de Ricardo Rio à Câmara Municipal de Braga, que será apresentada no próximo sábado, às 16.30 horas, no Theatro Circo

Cumprido o primeiro mandato e concluídos os compromissos assumidos, é tempo de “renovar a confiança dos bracarenses, alargando a nossa base de apoio e abraçando novos projectos e desafios”, assume Ricardo Rio.



O presidente da Comissão de Honra da candidatura é professor catedrático da Universidade Católica Portuguesa e nasceu na freguesia de Oliveira S. Pedro.

Durante a sua actividade profissional foi, entre outros cargos, presidente do Centro Regional do Porto da Universidade Católica, Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, presidente da Sociedade Portuguesa de Bioquímica, vice-reitor da Universidade do Porto e presidente do C onselho para a Cooperação Ensino Superior Empresa.



Francisco Carvalho Guerra foi ainda membro do Senado da Universidade do Minho (UMinho), tendo recebido em 1999 a Medalha da Prata da mesma universidade. Em Fevereiro de 2002 recebeu o Doutoramento Honoris Causa, em Ciências da Saúde, pela UMinho.



Actualmente é presidente da Associação Florestal de Portugal e do Instituto de Desenvolvimento Agrário da Região Norte, provedor do Estudante do Centro Regional do Porto da Universidade Católica e membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Foi ainda condecorado com a ‘Grande Oficial da Ordem de Instrução Pública’ pelo Governo Francês e ainda com a Grã Cruz da Ordem Militar de Cristo pelo Presidente Jorge Sampaio. Em 2003 foi condecorado por Sua Santidade o Papa João Paulo II, com a Comenda de S. Gregório Magno.

