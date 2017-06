Feira do Livro de Barcelos promete 10 dias de festa

Barcelos promove a 35.ª edição da Feira do Livro, de 30 de Junho a 9 de Julho. São dez dias de festa à volta dos livros com grandes nomes da literatura nacional e internacional - Luandino Vieira, Domingos Amaral, Moita Flores, Rodrigo Guedes de Carvalho, Nuno Higino, entre muitos outros.

Este ano, o programa oficial do evento pauta pela diversidade das propostas culturais e literárias com um conjunto de iniciativas paralelas agendadas, como a realização de espectáculos musicais, tertúlias, conferências, atuações de teatro e animações de rua.



A abertura do evento, na próxima sexta-feira, às 17.30 horas, é marcada pela apresentação do livro ‘Voando com os Livros’, por Marçal Grilo, ex-ministro da Educação, bem como a habitual visita do presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, aos editores e livreiros presentes na feira.



> No sábado, Moita Flores apresenta ‘O Mensageiro do Reino’, às 19 horas, e às 21.30 horas, é a vez do jornalista Rodrigo Guedes de Carvalho dar a conhecer o mais recente romance ‘O Pianista de Hotel’. Luandino Vieira, escritor angolano, apresenta as suas memórias de cárcere vividas ao longo de 12 anos, na obra ‘Papéis da Prisão’, no dia 4 de Julho, às 21.30 horas. Ainda no dia 7 de Julho é apresentado o livro ‘Receitas com Segredo’ de Marco Costa.



O programa conta com apresentações e lançamentos literários, tertúlias, conversas, conferências, espectáculos musicais e teatrais, inaugurações e animações de rua.

Conta, ainda, com uma parte dedicada aos mais novos com sessões de contos, ateliês, apresentação de livros, oficinas, espectáculos musicais e teatrais, artes performativas, o cantinho da leitura e jogos didáticos.

