Paulo Cunha: “A marca Viking tem uma relação com o nosso concelho de mil anos”

Milhares visitaram no último fim-de-semana a Feira Medieval e Viking em Vila Nova de Famalicão, onde tiveram oportunidade de interagir com várias personagens históricas recriadas pelos alunos da Escola Profissional CIOR e tomaram conhecimento com um período e factos históricos que permanecem desconhecidos à maioria das pessoas.



O êxito alcançado foi de tal monta que levou o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, a avançar a possibilidade da Feira Medieval e Viking assumir a periodicidade anual. “Estamos a estudar a forma de darmos mais permanência a esta iniciativa porque ela retrata um pouco da nossa história”, revelou o autarca logo no início do certame.



Paulo Cunha indicou que “a marca Viking” foi associada este ano à temática medieval habitual e comum aos certames, fazendo com que em Vila Nova de Famalicão se realize uma feira medieval com contornos originais a nível nacional. “Sabemos que a marca Viking tem uma relação com o nosso concelho e conta já com mil anos”, sublinhou o presidente da Câmara Municipal.



De facto, a presença Viking no território de Vila Nova de Famalicão é irrefutável e faz parte da identidade territorial, estando devidamente registada nos “Annales Portucalenses Veteres”, que relatam uma incursão de normandos (“homens do Norte”), a 6 de Setembro de 1016, no território que hoje é o concelho de Vila Nova de Famalicão e que foi detida na defesa organizada no Castelo de Vermoim.



O presidente da câmara municipal destaca ainda que o certame é válido porque “traz muita gente à cidade, permite um reencontro com a nossa história e desenvolve os projetos de uma escola profissional de referência”. “O que aqui se encontra é fruto do trabalho de todo um ano lectivo e a câmara municipal é um parceiro que nunca escondeu o seu apoio”, acrescentou.

