Viana do Castelo acolhe II Encontro de Investidores da Diáspora

autor Redacção num. de artigos 32847

A cidade de Viana do Castelo vai acolher, dias 15 e 16 de Dezembro, o II Encontro de Investidores da Diáspora para partilhar experiências e criar uma rede de trabalho, contando com a participação de vários governantes. “Escolhemos Viana do Castelo porque é um exemplo de um território que tem vindo a atrair muito investimento das comunidades portuguesas no estrangeiro, nomeadamente, luso-descendentes que têm as suas vidas constituídas em França, Alemanha e Suíça”, justificou o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.



José Luís Carneiro, que falava ontem na apresentação do encontro numa sessão realizada a bordo do navio-museu Gil Eannes, apontou como exemplo “a intenção de uma empresa luso- -francesa, hoje (ontem) entregue na Câmara Municipal de Viana do Castelo, para investir sete milhões de euros no concelho”.

Em Dezembro de 2016, o ‘I Encontro de Investidores da Diáspora’ juntou, em Sintra, representantes de micro e pequenas empresas de 38 países e cerca de 66 câmaras de comércio de todo o mundo.



Para o governante, a iniciativa do Gabinete de Apoio aos Investidores da Diáspora (GAID) vai constituir como “uma possibilidade de reencontro, de criar ‘networking’ e confiança aos que têm recursos e querem investir nas suas terras de origem e, ao mesmo tempo, que também estejam disponíveis para aceitar intenções de investimento de empresas que estão hoje sediadas em Portugal e que nunca experimentaram a internacionalização”.



Presente no encontro com os jornalistas, o presidente da Câmara de Viana do Castelo afirmou tratar-se de “uma oportunidade d’oiro” que vai juntar na capital do Alto Minho “a fina flor dos investidores portugueses”. O autarca socialista José Maria Costa referiu que o Alto Minho tem hoje “infraestruturas de excelência e parques empresariais qualificados”, um território integrado “na eurorregião Norte de Portugal-Galiza, com sete milhões de habitantes”.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas