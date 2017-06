Póvoa de Lanhoso dinamiza sector do turismo

autor Redacção num. de artigos 32847

A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso inaugurou a Sala de Interpretação da Filigrana (SIF) e lançou a Rede de Monumentos e Sítios.



A Sala de Interpretação da Filigrana, no Posto de Turismo (Casa da Botica), é um espaço de exposição o capaz de dar a conhecer os processos de fabrico da filigrana. Para além de se procurar valorizar e elevar esta arte, esta Sala representa ainda uma homenagem aos artesãos locais.

A Rede de Monumentos e Sítios visa promover turisticamente o património cultural, ao integrar os sítios e monumentos de relevo histórico, arquitectónico e paisagístico do concelho, oferecendo ao turista uma imagem de distinto valor patrimonial, com um significado histórico singular.



'Reconhecemos a importância da filigrana para a afirmação da Póvoa de Lanhoso, dentro e fora das nossas fronteiras nacionais. E a Sala de Interpretação da Filigrana é um elemento da nossa identidade que, a par de outros, é essencial ao nível da Rede de Monumentos e Sítios, que estamos agora a implementar, com vista a projectar no nosso concelho”, refere o Vereador da Cultura e Turismo da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, André Rodrigues.



Na mesma oportunidade, foram apresentados um vídeo promocional do concelho e novo material de divulgação da Rede de Monumentos e Sítios da Póvoa de Lanhoso.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. da Póvoa de Lanhoso ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas