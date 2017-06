Lar das Termas de portas abertas

O Centro Social do Vale do Homem (CSVH), com sede em Lanhas,Vila Verde, abriu, ontem o seu novo equipamento, o Lar das Termas, situado na União de Freguesias de Caldelas, Sequeira e Paranhos, em Amares.

A abertura do edifício foi assinalado com um almoço com os presidentes do município de Amares, Terras de Bouro e Vila Verde, a Direcção do CSVH, o presidente da ATHACA (Associação de Desenvolvimento das Terras, Altas do Homem, Cávado e Ave), Mota Alves, o arcipreste de Vila Verde e capelão do CSVH, os executantes da obra e os primeiros utentes do Lar das Termas.



Com um investimento a rondar um milhão e meio de euros, o Lar das Termas tem capacidade para 31 utentes na resposta social de Lar/ERPI, sendo que, neste momento, já tem uma taxa de ocupação de 80%, com 24 lugar es ocupados, e tem também capacidade de 30 utentes no Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), em que mais de um terço das vagas já estão preenchidas.



“Este projecto começou há cerca de dois anos e envolveu o CSVH e parcerias de sucesso, entre elas os Municípios de Vila Verde, Amares e Terras de Bouro, as freguesias e outras entidades, e é uma sensação de dever cumprido e uma satisfação enorme chegar a esse dia e ver este sonho realizado, com prazos cumpridos”, afirmou o presidente do CSVH, Jorge Pereira.



“Tudo o que foi planeado concretizou-se no “timing” correcto e com grande qualidade. Temos aqui uma estrutura ímpar que irá beneficiar o concelho a nível social e económico”, rematou o presidente do Centro Social do Vale do Homem.

