Terrorismo e fraude alimentar tema de seminário em Famalicão

autor Redacção num. de artigos 32851

A Câmara de Vila Nova de Famalicão, em parceria com a SGS, empresa líder mundial em inspecção e certificação de produtos alimentares, promove no próximo dia 5 de Julho, a partir das 14 horas, na Casa das Artes, o seminário “Terrorismo e Fraude Alimentar”.





O mote da iniciativa é tão pertinente como atual. Nos últimos anos as empresas do sector alimentar têm sido afetadas pelos efeitos de polémicas relacionadas com a contaminação de produtos alimentares e fraude nas refeições pré-preparadas, com consequências que podem ser graves para a saúde humana.



Este seminário irá abordar vários aspetos relativos à prevenção da adulteração alimentar, nomeadamente a certificação do produto, e contará com as presenças de representantes das entidades com mais know-how na matéria: a Federação das Ind ústrias Portuguesas Agroalimentares (FIPA), o Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT) e a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).



Presentes estarão também as entidades que cooperam com a autarquia famalicense na criação, em Vila Nova de Famalicão, do Centro de Competências do Agroalimentar para o Sector das Carnes. Como se sabe, Vila Nova de Famalicão é um dos mais relevantes municípios portugueses no agroalimentar, com empresas de referência nacional e internacional. A importância crescente deste sector económico levou a autarquia a definir como prioridade do Plano Estratégico 2014-2025 a criação de um Centro de Competências do Agroalimentar para o Sector das Carnes.





*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Vila Nova de Famalicão ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários