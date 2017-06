Viana do Castelo: Inaugurado Parque de Lazer de Amonde

O executivo municipal de Viana do Castelo marcou presença na cerimónia de inauguração do Parque de Lazer de Amonde, empreitada que contou com o apoio financeiro da autarquia. Esta visita integra igualmente o périplo que o executivo está a efectuar em todas as freguesias do concelho para visitar obras em curso, conhecer projectos e dar nota dos investimentos a realizar.



Na sessão, que contou com a presença dos membros da assembleia e da junta de freguesia local e ainda de muitos populares, o Presidente da Câmara Municipal sublinhou a importância do espaço, muito solicitada pela população local. José Maria Costa lembrou que têm sido a política de proximidade com as juntas de freguesia e com a população que tem sido possível concretizar antigos anseios e chegar, efectivamente, às reais necessidades das populações.



Esta cerimónia integra, recorde-se, o conjunto de visitas que o executivo municipal tem vindo a fazer no sentido de conhecer as empreitadas em curso e os novos projectos e investimentos para as freguesias do concelho, integrada na sua política de coesão territorial.



De sublinhar que a coesão territorial é uma das apostas da Câmara Municipal que, no âmbito do orçamento municipal, está a reforçar o investimento no desenvolvimento e coesão das freguesias com aumento das intervenções no alargamento das redes de água e saneamento, requalificação da rede viária municipal, requalificação de equipamentos escolares, desportivos e culturais. As verbas a transferir para as freguesias foram aumentadas em cerca de 10% nas rubricas de investimento: beneficiação da rede viária, ampliação de cemitérios, construção de capelas mortuárias, arranjos urbanísticos e requalificação de equipamentos culturais e desportivos.



