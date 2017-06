Maior festival de novo circo recebe reputadas companhias

O Festival Vaudeville Rendez-Vous - promovido pelo Teatro da Didascália - está de regresso a Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão já daqui a um mês para mais uma edição recheada de espectáculos de novo circo das mais reputadas companhias nacionais e internacionais. Aquele que é considerado o maior e mais importante festival de artes de rua e circo contemporâneo arranca no dia 26 de Julho e ‘invade’ os espaços públicos, sendo que todas as performances são abertas a miúdos e graúdos e de entrada gratuita.



Durante quatro dias - até 29 de Julho - estão previstas 21 apresentações de 10 espectáculos programados, entre os quais duas coproduções em estreia absoluta e seis estreias nacionais, reunindo mais de 70 artistas.

A abertura do festival decorre no dia 26 de Julho, às 22 horas, em Vila Nova de Famalicão e cabe à companhia Un Loup pour L’Homme estrear Face Nord, um espectáculo que testa os limites do corpo do acrobata.



Um dos destaques da programação é ‘Demudar’, uma estreia absoluta da responsabilidade dos alunos do primeiro ano do Instit uto Nacional de Artes Circenses (INAC). ‘Demudar’ pode ser visto em Braga (27 de Julho) e Guimarães (29 de Julho).

Com o objectivo de continuar o apoio no desenvolvimento e internacionalização do circo contemporâneo, o festival associa-se como coprodutor à Associazione Culturale Sarabanda para criar um espectáculo transatlântico. ‘Sentido’ é a segunda estreia absoluta do evento.



Com direcção do italiano Boris Vecchio e performance de artistas lusos, o espectáculo ‘ocupa’ os espaços públicos de Guimarães (28 de Julho) e Braga (29 de Julho).

O outro espectáculo do CircusNext é Ex-Aequo, uma produção belga e holandesa que se apresenta, pela primeira vez, em Portugal. Pode ser apreciado em Vila Nova de Famalicão (27 de Julho), Braga (28 de Julho) e Guimarães (29 de Julho).



Entretanto, sobe ao palco em Guimarães (28 de Julho) e Vila Nova de Famalicão (29 de Julho) ‘Contigo’, um espectáculo português com “sabor” a França. A performance já passou por vários países europeus, asiáticos e pela América do Norte e Sul.

