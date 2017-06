Parceria leva ciência ao vale do Rio Este

Promover actividades científicas, durante os meses de Julho e Agosto, na área da freguesia de Este (S. Pedro e S. Mamede) é o objectivo da parceria estabelecida entre o Planetário - Casa da Ciência de Braga (ORION) e a Junta daquela União de Freguesias.

O acordo celebrado foi firmado entre o director do Planetário - Casa da Ciência de Braga, João Vieira, e o presidente da Junta, Manuel Carvalho. As actividades científicas vão realizar-se durante o Verão, no recuperado Moinho de Água do rio Este e na nascente do Rio.



As actividades, que estão incluídas no âmbito do Programa Nacional Ciência Viva no Verão. “Serão momentos de partilha científica que pretendem sensibilizar a população, em geral, para a protecção da biodiversidade do rio, para a observação das espécies que o habitam e, ainda, fazer sensibilização ambiental”, refere o Planetário em nota enviada à imprensa.

Para além destas temáticas, o remodelado espaço do Moinho de Água de Este, servirá para proporcionar, aos participantes a “ciência” que está por detrás da el aboração do pão.



Os monitores da Casa da Ciência de Braga, em conjunto com os participantes, poderão meter as mãos na massa e observar, por exemplo, ao microscópio as leveduras durante a sua fermentação.

João Vieira, director da Casa da Ciência, afirmou que “esta é uma boa oportunidade de aproveitar o excelente espaço que o moinho nos proporciona. Para além de podermos fazer ciência no rio, que está ali ao lado, podemos aproveitar as suas condições do espaço para explicar como se fazia o pão no tempo dos nossos avós e mostrar toda a ciência que está por detrás da sua produção.”



Destacou ainda que as actividades de Verão não se ficam por aqui. O Planetário levará muita ciência por toda a região Norte com actividades de Biologia e de Astronomia no período de Verão. O programa nacional será divulgado em breve.

Já Manuel Carvalho destacou a importância da parceria, referindo que “é sobretudo uma excelente oportunidade para demonstrar a importância destes dois espaços de referência na nossa união de freguesias”.

