Doze escolas de Vila Verde ostentam ‘bandeira verde’

autor Redacção num. de artigos 32863

O Município de Vila Verde procedeu à entrega das bandeiras ‘Escola+Verde’, premiando 15 estabelecimentos de ensino do concelho que, no decurso do ano lectivo, contribuíram com as suas atitudes e experiências, para a protecção do ambiente e para a sustentabilidade. Das 15 escolas, 12 foram distinguidas com o Certificado de ‘Excelente Desempenho Ambiental’ e com a Bandeira ‘Escola + Verde’.



Todas as escolas galardoadas receberam a visita da vereadora da Educação, Cultura e Acção Social, Júlia Rodrigues Fernandes, que fez questão de felicitar e agradecer a todos os alunos e alunas, professores/as, assistentes operacionais e restante comunidade envolvida, pelo excelente trabalho realizado em prol do ambiente e da sustentabilidade ambiental.



A vereadora da Educação, Júlia Rodri gues Fernandes, mostrou-se muito orgulhosa com o excelente trabalho desenvolvido por todas as escolas e deu os parabéns a todos os envolvidos neste projecto, que tem lançado as bases para um concelho cada vez mais comprometido com as questões ambientais e cada vez mais verde.



De salientar, que o Projecto Escola + Verde, promovido pelo Município de Vila Verde pelo sétimo ano consecutivo, abrange todos os estabelecimentos do Ensino Básico e Jardins de Infância do concelho. Este projecto tem como principal objectivo a promoção de uma cidadania mais ecologicamente activa e participativa. “Trata-se de uma mais-valia para as escolas e para a comunidade em que estão inseridas, promovendo os princípios de responsabilidade social dos alunos, estimulando o interesse e a criatividade na busca de soluções mais sustentáveis”..

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas